Подмосковные предприниматели получили от Фонда микрофинансирования займы на 320 млн. рублей - за первое полугодие 2026 года

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье подвели итоги работы Московского областного фонда микрофинансирования за первые 6 месяцев текущего года. Как сообщили, в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, в течение полугода работающие на территории области предприниматели получили 130 льготных займов. Это, к слову, лишь одна из многих мер поддержки, которую оказывают бизнесу в регионе в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За шесть месяцев 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования предоставил бизнесу 130 займов на 324,8 миллиона рублей, - рассказала зампред подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

При этом больше всего займов (35 на общую сумму 99,1 млн рублей) были выданы по программе «Производство».

Как уточнили в ведомстве, за аналогичный период 2025 года показатели были сопоставимыми - 160 займов на сумму 333,5 млн рублей. Однако тогда чаще всего займы получали участники программы «Социальный бизнес» - 47 займов на сумму 61,5 млн.