В начале лета Наталья Божук окончила телешколу Останкино Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Одинцово следователи разбираются в гибели 39-летней Натальи Божук. Последний раз близкие общались с ней 17 июля. В пятницу девушка ушла на прогулку со своей собакой по кличке Луна, породы кинг-чарльз-спаниель, и с тех пор перестала выходить на связь.

В начале лета москвичка окончила телешколу Останкино. Знакомые говорят, что до этого она работала в индустрии красоты, но в этом году захотела попробовать себя в медиа. Наталья жила в комплексе «Ромашково», неподалеку от парка Малевича.

Поисковики-волонтеры прочесывали окрестные лесные массивы и дворы. Но сильной надежды не питали — думали, что Наталья может быть где-то в Москве.

22 июля нашли спаниеля Натальи. На окраине жилого массива, ближе к лесу — в хозпостройке. Причем обнаружили Луну просто случайные прохожие и выложили фото в местные чаты. Там на них наткнулись близкие.

Собака Натальи нашлась 22 июля, спустя пять дней после пропажи хозяйки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Друзья дошли до отчаяния: обратились к онлайн-экстрасенсам.

— Те выдвигали разные версии: сбежала от мужчины, намеренно прячется, раненая лежит в лесу… Но большинство говорили, что она уже мертва. Среди близкого окружения даже вспыхнула ссора, что неэтично так делать, без согласования с родственниками, — рассказали KP.RU участники поисков.

При этом около полугода назад у Натальи действительно появился новый мужчина. Возил ее отдыхать, красиво ухаживал. Встретила она его после того, как опубликовала у себя в соцсетях пост: ищет любовника, так как старый перестал ее устраивать.

Как стало известно KP.RU тело Натальи обнаружили 27 июля в лесу. Судя по состоянию тела, погибла она еще в день пропажи — 17 или 18 июля. Сейчас расследуется дело об убийстве. Предположительно, подозреваемый мог скрыться за границей.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело об убийстве 39-летней женщины.

"Следователями и криминалистами проведены допросы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование и установление всех обстоятельств и лица, причастного к убийству продолжается", - сообщили в пресс-службе Подмосковного СК.