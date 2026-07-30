«Москвич» с открытым верхом, концепт-кар «Молния» и гоночный прототип LADA: Фоторепортаж с масштабного автофестиваля на ВДНХ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На ВДНХ в Москве стартовал масштабный автомобильный фестиваль «ПроДвижение». Мероприятие проходит в столице уже во второй раз. В прошлом году автофестиваль стал самым массовым летним событием на выставке, приняв 270 000 человек.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году «ПроДвижение» продлится с 30 июля по 2 августа. ВДНХ превратился в огромный открытый автосалон, где каждый желающий найдет машину своей мечты - от семейного кроссовера до гоночного болида. Вход на фестиваль свободный.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вдоль Центральной аллеи размещены экспозиции «История мечты» и «Сборная мечты» с эксклюзивными моделями отечественных и зарубежных автомобилей. Среди уникальных машин - «Москвич-408-Турист» с открытым верхом, современный концепт-кар «Молния», самодельный автомобиль «Юна» и гоночный прототип LADA Revolution.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках автофестиваля также действуют ретроспективная фотовыставка, экспозиция «Автосалон», площадка «Кастомпортал», где размещены 12 легендарных авто первой половины XX века и 20 лучших кастомизированных мотоциклов XXI века, а также многое другое.