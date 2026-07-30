От учебной аудитории к реальному производству: “Газпром нефть” запустила ИТ лабораторию в Петербурге

Фото: Пресс-служба Газпром нефти

В Санкт Петербурге появилось новое образовательное пространство, где теория сразу проверяется практикой: «Газпром нефть» совместно с Санкт Петербургским государственным технологическим институтом открыла студенческую ИТ лабораторию. Её профиль — цифровое моделирование, одно из самых перспективных направлений для современной промышленности.

Это полноценная площадка для работы над реальными инженерными задачами. Студенты будут создавать проекты компьютерных симуляций: программировать виртуальные модели оборудования или технологических процессов, а затем на цифровом двойнике оценивать, как эти модели ведут себя при разных нагрузках. Такой подход позволяет увидеть поведение системы ещё до того, как она появится в реальности.

Михаил Решетов, генеральный директор Центра промышленных инноваций «Газпром нефти», подчёркивает многоплановость сотрудничества с Технологическим институтом: «С Технологическим институтом мы развиваем партнёрство по многим направлениям: от создания новых углеродных продуктов до подготовки кадрового резерва. ИТ лаборатория — это ещё один важный шаг, который сблизит науку с производством. Для студентов это шанс уже во время учёбы начать работу с инновационными проектами и проявить себя перед потенциальными работодателями».

Фото: Пресс-служба Газпром нефти

«В преддверии 200 летнего юбилея наш институт развивает новые прикладные направления исследований и усиливает цифровые компетенции ключевых кафедр. Совместная лаборатория с “Газпром нефтью” станет важной частью этих изменений и позволит интегрировать передовые индустриальные практики в образовательный процесс», — говорит ректор Санкт Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик.

Отметим, что новая ИТ лаборатория — часть более широкой системы взаимодействия компании с вузами. Санкт Петербургский государственный технологический институт входит в Лигу вузов «Газпром нефти» — сообщество, объединяющее 49 университетов из России и дружественных стран.