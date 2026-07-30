Не выезжая из города: какие экзотические растения цветут в Москве

Редкие и экзотические растения украшают столичные парки. Фото: mos.ru

Редкие и экзотические растения украшают столичные парки. Большинство из них радуют отдыхающих все лето.

Рассказываем, какими необычными цветами и деревьями можно полюбоваться во время прогулки.

ТАМ, ГДЕ ЛАВР ШУМИТ

На аллеях парка Горького растут финиковые пальмы и агава. А главный вход украшают не только пальмами, но еще и цветущими олеандрами в керамических вазонах.

Что можно увидеть:

- оливы, лавры, лимоны, юкки, низкие веерные пальмы хамеропсы;

- цветок с бархатными листьями - руэллия;

- агаву голубую с изогнутыми листьями до 1,5 метра в высоту в цветнике «Южный», в котором собраны растения из субтропических регионов;

- около 10 пальм вашингтония в больших кадках, достигающих в высоту более 2 метров;

- новозеландский лен с ланцетными листьями.

Где: ст. м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, д. 9.

На аллеях парка Горького растут финиковые пальмы и агава. Фото: Личная страница Вконтакте.

ОНА ЖЕ - НОЧНАЯ ФИАЛКА

В «Лосином острове» расцветают орхидеи с красивыми белыми цветками. Растения находятся в Красной книге Москвы.

Что можно увидеть:

- травянистую орхидею под названием любка двулистная, она же - ночная фиалка. Ее высота - 20–50 сантиметров;

- многолетнюю орхидею - дремлик болотный высотой до 30–80 сантиметров. У этого вида кремово-белые цветки с легкими фиолетовыми штрихами;

- орхидею с розовато-лиловыми цветками и пестрыми листьями - пальчатокоренник Фукса.

Где: ст. м. «Щелковская» или «Бульвар Рокоссовского», МЦК Белокаменная и Ростокино, далее до ближайшего входа в парк.

В «Лосином острове» расцветают орхидеи с красивыми белыми цветками. Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

ОПЕРНЫЙ ДОМ СРЕДИ ЦВЕТОВ

В музее-заповеднике «Царицыно» растут десятки редких и экзотических цветов и деревьев. Среди них есть и внесенные в Красную книгу растения.

Что можно увидеть:

- яблони Недзвецкого, верески, а также многолетний папоротник из близких к Арктике районов - гроздовник полулунны;

- бархат амурский и вишню пильчатую;

- пальму вашингтонию, привезенную из Мозамбика. В холода ее заносят с улицы в Первый оранжерейный комплекс;

- китайские гибискусы, фуксии, олеандры, ананасы, аравийское кофейное дерево. Многие из них украшают летом центральный вход в музей-заповедник, Второй кавалерский корпус и Оперный дом.

Где: ст. м. «Царицыно», ул. Дольская, д. 1.

В музее-заповеднике «Царицыно» растут десятки редких и экзотических цветов и деревьев. Фото: tsaritsyno-museum.ru

ЛИЛИЯ НА ВОДЕ

В природно историческом парке «Битцевский лес» десятки видов растений включены в Красную книгу Москвы.

Что можно увидеть:

- купальницу европейскую с яркими желтыми цветками, украшающую луга, поляны и опушки;

- нивяник обыкновенный, который часто по ошибке называют ромашкой. Его ближайшим родственником являются хризантемы;

- кубышку желтую и водяную лилию на парковых водоемах.

Где: ст. м. «Битцевский парк», Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2.

В природно историческом парке «Битцевский лес» десятки видов растений включены в Красную книгу Москвы. Фото: mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

- В парке «Фили» - японская айва, а также более 100 видов редких мхов и лишайников.

Адрес: ст. м. «Багратионовская», ул. Б. Филевская, д. 9.

- В саду имени Баумана - робинии лжеакации сорта «розовый каскад». Южное дерево высотой 12 метров усыпано нежно-розовыми цветами с легким ароматом.

Адрес: ст. м. «Красные ворота», ул. Старая Басманная, д. 15.

- В лесопарке «Кусково» - орех маньчжурский и лиственница с Дальнего Востока, северо-востока Китая и Корейского полуострова.

Адрес: ст. м. «Новогиреево», ул. Юности, д. 2.

- В Измайловском парке - белая акация или робиния лжеакация, орех маньчжурский, бархат амурский с ажурной кроной.

Адрес: ст. м. «Измайловская», Измайловский пр-т, д. 56.

- В парке «Ходынское поле» - орех серый.

Адрес: ст. м. «ЦСКА», Ходынский б-р, в районе д. 20А.