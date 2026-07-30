«Лидерство Московской области базируется на малом и среднем бизнесе»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал Президенту о развитии экономики

Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Одной из тем доклада главы региона стало развитие экономики на территории Подмосковья.

– За первое полугодие 2026 года неплохие результаты, - доложил Андрей Воробьёв. - Вообще, традиционно Московская область – лидер по экономическому развитию, росту с Москвой и Санкт-Петербургом. В основном это базируется на малом и среднем бизнесе.

Губернатор отметил, что на долю малого и среднего бизнеса приходится 30% всей экономики Московской области. И - 27% налоговых отчислений в бюджет региона.

– Понятно, что сейчас деньги стоят недешево. В этой связи мы большую работу проводим по созданию инфраструктуры индустриальных парков. Я Вам докладывал, мы два таких парка открываем, больше 100 гектаров. Туда приходят резиденты уже на все готовое.

Андрей Воробьёв отметил, что к этим проектам инвесторы проявляют большой интерес. Также в Подмосковье действуют программы по субсидиям для предпринимателей, которые готовы запускать в Московской области производства.

– Соответственно, это позволяет предприятиям уже приходить и планировать свое производство, свой бизнес в более короткие сроки.

Вместе с Минпромторгом Подмосковье развивает производство роботов.

У нас порядка семи компаний, которые будут производить роботов и для логистических складов, и для производства. Все, что касается эффективности – роботизация здесь серьезный помощник, - рассказал губернатор. - Мы создали специальные условия. И очень надеемся, что отечественные роботы помогут нам всю рутину, всю сложную работу убрать.