«У нас 36 региональных мер поддержки»: Губернатор Подмосковья рассказал Президенту о работе с участниками СВО и их семьями

Фото: kremlin.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Президенту России на встрече в Кремле о действующих в регионах мерах поддержки участников специальной военной операции и их близких.

– Конечно, в жизни каждого региона, Подмосковья в частности, мы уделяем много внимания всему, что касается СВО, поддержки семей, - рассказал Воробьёв. - У нас 36 региональных мер поддержки.

Подмосковный губернатор отметил, что все эти меры доступны проактивно.

– Это значит, не нужно носить бумаги. Ты можешь не выходя из дома получить все причитающиеся льготы: это и земельный участок или выплаты за него, зубопротезирование, услуги такси, в общем, то, что ребята просили.

При этом Московская область активно работает с фондом «Защитники Отечества», который в свое время был создан именно по инициативе Президента России.

– Реабилитационные центры у нас также работают, - сообщил Андрей Воробьёв. - Важная очень программа у нас в «Ясенках» и центре Мещерякова. Ребята из «Мещерякова» как раз участвовали в Вашей «Прямой линии», те, кто не видит, потерял зрение или слух.

Кроме того, губернатор Подмосковья на встрече с Владимиром Путиным рассказал о том, какая работа проводится регионом по обеспечению безопасности жителей.

– Террористические атаки, которые идут, и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того чтобы тревоги не было.

И вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем в рамках Вашего указа приоритетной задачей – непростой задачей, но очень важной, поэтому мы этим занимаемся очень подробно.