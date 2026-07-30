«Развиваемся и расставляем приоритеты»: Губернатор Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о развитии здравоохранения в Подмосковье

Фото: kremlin.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня в Кремле доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. Одной из тем стало здравоохранение. Андрей Воробьёв напомнил, что в 2025 году в Красногорске открыли Детский научно-клинический центр имени Рошаля, строительство которого поддержал Президент.

- Он загружен на полную. Больше 90 операций в день там ведется, - рассказал губернатор. - Вы поддержали также строительство (крупного медцентра. - Авт.) в Балашихе, там будет 1100 коек. Через пару лет также построим современный центр на востоке Московской области. Считаю это важным.

Андрей Воробьёв отметил, что подобные крупные медучреждения будут оказывать и первичную медпомощь, и технологическую - на самом высоком современное уровне.

- Поэтому мы не распыляемся, понимаем: сейчас, как и всегда, нужно быть рачительными, бережливыми. Но вместе с тем я хочу сказать, что мы развиваемся и, думаем, расставляем приоритеты.

В беседе с Андреем Воробьёвым Президент отдельно прокомментировал тему крупных медицинских центров, которые строят в Московской области.

- Это очень правильно, там высокий уровень, вы умеете это делать. И распыляться, наверное, ни к чему, но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, потому что миграционный приток большой в Московской области, - сказал Владимир Путин. - Я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, в этом звене не хватает.

- Самый сложный вопрос, не в бровь, а в глаз, - согласился губернатор Подмосковья. - Первичное звено всегда требует особого подхода. Абсолютно, Владимир Владимирович, согласен. Стараемся делать не просто поликлиники, а уже оборудование туда ставить: УЗИ, МРТ, маммограф, рентген, – потому что сегодня запрос на диспансеризацию, на то, чтобы ставить диагноз, исследования проводить. И здесь все точно так, как Вы говорите.

Кроме того, Андрей Воробьёв рассказал, что 1 сентября в Подмосковье полностью откроют важный транспортный объект - Южно-Лыткаринскую автодорогу. Она станет южным дублером МКАДа, который свяжет несколько вылетных магистралей и разгрузит московское «кольцо».