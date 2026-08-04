Куда несешь меня ты, карта «Тройка»? Как транспорт связал Москву и область

Для многих жителей ближнего Подмосковья очень удобно, что картой «Тройка» теперь можно оплатить поездки на автобусе до дома, в том числе по абонементу. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Год назад стартовал проект «Москва - область», призванный сделать перемещения максимально доступными и быстрыми для трех миллионов жителей столицы и области. Создание бесшовной транспортной системы - задача масштабная и требующая времени. Однако первые результаты уже впечатляют: маршрутами проекта пользуются более 160 тысяч человек.

- Всего с начала проекта пассажиры совершили свыше 20 миллионов поездок, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

«1» - значит в область

К старту проекта в 2025 году подготовили инфраструктуру и закупили новые низкопольные автобусы преимущественно большого класса вместимости. Чтобы пассажиры не путали их с городскими маршрутами, перед номерами добавили цифру «1»: теперь четырехзначные номера, начинающиеся с единицы, обозначают рейсы в область.

На первом этапе запустили 25 маршрутов по западному, северо-западному и северному направлениям. В будни на линию выходит около 200 автобусов, которые ежесуточно выполняют порядка 70 тысяч рейсов.

Второй этап намечен на 2026 год: в систему московского транспорта включат еще 54 маршрута - на юго-западном, северном и северо-восточном направлениях, для чего потребуется около 450 автобусов.

Полностью проект планируют реализовать к концу 2028 года. К тому времени в транспортный комплекс столицы перейдут уже треть маршрутов, связывающих Москву с городами области. Пассажиры получат удобное расписание, современные машины и предсказуемые интервалы движения. Кроме того, на новых межрегиональных маршрутах появятся благоустроенные остановки, выделенные полосы и новые транспортно-пересадочные узлы.

От Путилкова до метро

За год работы проекта обновлено более 40 остановочных пунктов и пять разворотных площадок. Время ожидания сократилось, а пассажиропоток вырос на 60%. Областные автобусы перенаправили на маршруты к станциям МЦД Ярославского и Павелецкого направлений.

- Автобусы связали станции метро «Планерная» и «Беломорская» с крупным ЖК в Красногорске и микрорайоном Новогорск в Химках, - отметил Сергей Собянин.

В июле 2026 года добавили еще четыре маршрута - от метро «Сходненская» и «Планерная» до Путилкова. Тариф зависит от расстояния, поэтому карту нужно прикладывать и при входе, и при выходе. Стоимость проезда по «Тройке» - 71 рубль, по банковской карте - 76 рублей.

На новых направлениях работают более 30 низкопольных автобусов российского производства с широкими площадками. Общая вместимость - до 109 человек. В салоне более 30 мягких кресел. Для удобства пассажиров предусмотрены климат-контроль, адаптивное освещение, медиаэкраны и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Отечественные электробусы доказали свое высокое качество: поездки на них не только экологичны, но и комфортны. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

ВАЖНО

Учтите при оплате проезда

- Если социальная карта жителя Московской области не сработала при первой поездке, необходимо перекодировать ее в любом областном МФЦ;

- скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по «Кошельку» «Тройки» или банковской картой не предусмотрены;

- проезд по карте «Стрелка» невозможен.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Юбилейный электробус

В Москве растет парк экологичного общественного транспорта: на регулярные маршруты вышел трехтысячный электробус. А заработала программа перехода на электротягу в 2018 году.

Сегодня электробусы работают во всех административных округах, включая Зеленоград. Всего экологичные маршруты охватывают уже треть наземной сети столицы - более 300 направлений. Ежедневно в будние дни машины на электротяге перевозят свыше 1,2 млн пассажиров, а с момента запуска программы общее число поездок превысило 1,1 млрд.

Парк пополняется преимущественно отечественными машинами: сейчас в эксплуатации находятся свыше 2400 электробусов «КамАЗ» и около 570 «ЛиАЗ».

С 2025 года в город поступило более 500 моделей улучшенного поколения А5. Их запас хода увеличен вдвое по сравнению с первыми версиями - до 90 км, салоны оснащены климат-контролем, сенсорными кнопками открытия дверей, адаптивным освещением и USB-разъемами.

Развитие инфраструктуры не отстает от роста парка: действуют 470 ультрабыстрых зарядных станций - в парках и на 59 конечных остановках.

К 2030 году доля электробусов в рабочем парке Мосгортранса должна превысить 85% - около 6000 машин.

КСТАТИ

Бесплатная пересадка

Жители Подмосковья впервые получили возможность бесплатно пересаживаться на любой городской транспорт Москвы и пользоваться абонементами «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Это позволяет экономить в среднем 60% в год на поездках в столицу и обратно. Для льготников, как и на городских маршрутах, сохранен бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области. Студентам также доступны льготные билеты «Единый» на 30 или 90 дней.