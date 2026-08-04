В результате ударов беспилотников в Чехове погибли пять человек, еще десять пострадали Фото: REUTERS.

Утром 4 августа 2026 года силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на Московскую область. Основной удар пришелся на муниципальный округ Чехов, где зафиксированы самые серьезные последствия. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. По последним данным, погибли пять человек, еще десять пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным погибших и пообещал держать ситуацию на контроле.

Атака БПЛА на промзону в Чехове: что известно

Наибольшие разрушения зафиксированы в промышленной зоне Новоселок в городском округе Чехов. В результате попадания беспилотников произошло несколько возгораний. Наиболее крупный пожар вспыхнул на складе — открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы.

В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Погибшие и пострадавшие в результате атаки

По предварительной информации, погибли пять человек. Пострадали десять человек. Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации.

Семь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ситуация в Подмосковье: где еще фиксируют БПЛА

Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.