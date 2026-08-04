Дешевые напитки вбивали в чеки по премиальным ценам: В Москве будут судить семерых участников «подставных свиданий»

В Москве уголовное дело целой группы, промышлявшей подставными свиданиями, впервые дошло до суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве уголовное дело целой группы, промышлявшей подставными свиданиями, впервые дошло до суда. На скамье подсудимых оказались четыре девушки и трое их сообщников-мужчин.

Об этой схеме сайт KP.RU рассказывал много раз. Потенциальных жертв девушки находили на сайтах знакомств. Намекали на взаимные симпатии и приглашали на свидание.

- Затем потерпевших заманивали именно в «определенное» кафе на Ленинградском проспекте, где обвиняемые заказывали шампанское, которое позиционировалось в меню как напиток известных и дорогих марок, - сообщили в Прокуратуре Москвы. - В действительности подельники наливали в бокалы недорогие напитки, но в счет они включались по ценам премиальных марок.

Например, бокал дешевого шампанского в чеке пробивался по цене в 6 тысяч рублей. Мясная тарелка стоила 4,2 тысячи рублей, сырная – 3,8 тысячи.

Интересно, что у кафе не было ни лицензии на торговлю алкоголем, ни кассовых аппаратов. То есть, чеки, которые в конце свидания вручались обманутым клиентам, были фиктивными. Тем не менее, молодых людей по ним заставляли заплатить. После этого многие писали заявления в полицию.

- В ходе расследования установлено 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тысяч рублей, - рассказали в столичной прокуратуре. - Теперь фигуранты предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах.

По данным KP.RU, заведение, «сотрудники» которого попали под суд, в течение нескольких месяцев действовало у метро «Сокол». Внимание к проблеме подобных подставных свиданий в свое время привлек активист Владислав Осипов. Один из его приятелей попал в заведение под видом клиента, а затем вызвал полицию – весь процесс снимала телевизионная группа одного из телеканалов.

- С одной стороны, я рад, что эта история все-таки дошла до суда, - сообщил KP.RU активист Владислав Осипов. - В подобных заведениях мы проводили рейды не меньше двадцати раз, часто – вместе с журналистами, но уголовные дела заводили только дважды. Сотрудники правоохранительных органов нам прямо говорили, что не знают, как в подобных случаях доказывать факт мошенничества, что это слишком сложно. Есть надежда, что этот случай станет прецедентом, покажет сотрудникам полиции в разных регионах, что заводить уголовные дела по таким заявлениям можно и нужно. Но по факту я понимаю, что это все – капля в море. В Москве есть заведения, которые по пятницам и субботам могли собирать выручку до 1-1,5 млн рублей в день, с 6 часов вечера до 2 часов ночи. И кафе такого рода есть не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани других городах России. И, к сожалению, я точно знаю, что даже если этих девушек посадят, в тот же вечер на их место придут другие и продолжат разводить доверчивых парней.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А что светит «тарелочницам»?

- Мошенничество, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, - рассказал KP.RU кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

- Но итоговое наказание для участников этой группы будет напрямую зависеть от позиции, которую они занимают, - уточняет адвокат Вадим Багатурия. – Могу предположить, что все они, скорее всего, сотрудничают со следствием, признают свою вину, раскаиваются, компенсировали потерпевшим морально-материальный вред. А таком случае они вполне могут отделаться тремя годами условно.

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