Афина, Одиссей и Аид: фильм Нолана вызвал бум мифологических имён в Москве

Шумиха вокруг фильма Нолана породила моду на древнегреческие имена. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

Московские ЗАГСы стали чаще регистрировать детей с именами древнегреческих богов и героев мифологии. Новорожденных Афин, Дионисов и Афродит стало больше на фоне выхода фильма «Одиссея», в котором царь Итаки возвращается домой после Троянской войны, а по пути встречает великанов-людоедов, циклопов и сирен.

В этом году, по данным управления ЗАГС Москвы, в столице родились уже два мальчика с именем Одиссей, а также Дионис, Аид, Афродита и Гера. Для дочек стали чаще выбирать имя Афина – с начала года так назвали уже 81 девочку и это на 30% больше, чем в прошлом году.

- Более редкими пока остаются имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида, но в разные годы их также выбирали для новорожденных, - рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Психологи объясняют, что в таком выборе имен прослеживается эмоциональная привязанность молодых родителей к персонажу и желание перенести его сильные черты на ребенка.

- Фильм «Одиссея» выступает лишь катализатором и триггером. Сегодня для молодых родителей мифология перестала быть сухим школьным учебником. Сегодня это кинематографичные, объемные истории. Одиссей - не просто герой мифов, это символ многогранности, стратегического ума, изворотливости (в хорошем смысле) и невероятной стойкости. Называя сына именем Одиссей, родители подсознательно хотят подарить ему эту адаптивность, лидерство и умение проходить через любые кризисы. Тоже самое с именем Афина - символ мудрости и справедливой силы, или Зевс - абсолютный авторитет и масштаб. Родители хотят лучшей жизни своим детям, - рассказала KP.RU Сима Мусатова, кандидат психологических наук, доцент Государственного университета управления.

Двое появившихся на свет в этом году москвичей получили имя Одиссей. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

С психологической точки зрения имя сегодня перестало быть просто «данью традиции» или памятью о бабушке. Для современных 20-30-летних родителей имя ребенка — это манифест и проекция смыслов. Выбирая героя греческого эпоса, они пытаются заложить в судьбу ребенка готовый жизнеутверждающий сценарий: быть ярким, заметным, проявленным и имеющим внутреннюю силу. Это попытка выделить своего ребенка из потока и подсознательно «запрограммировать» его на масштабную и интересную жизнь.

Очередной тренд быстро сменится на новый. Так, весной в Москве было можно называть детей в честь героев русских сказок. В одной креативной семье родился Владимир Финист – родители его так назвали после выхода фильма «Финист. Первый богатырь», ранее шесть девочек назвали именем Элли – доброй девочки из «Волшебника Изумрудного города». Голливуд тоже оказывает влияние на выбор имен для детей в Москве – в столице уже десять девочек назвали именем Люси, как у героини фильма «Материалистка». Недавно в Башкирии девочку назвали Россией, продолжается мода на имя Виктор – поклонники «Кино» по-прежнему называют сыновей в честь лидера группы, а после московской Олимпиады 1980 года девочек называли редкими для СССР именами Олимпиада и Олимпия.

КСТАТИ

Топ-5 редких имен для новорожденных в Москве (по данным Портала ЗАГС):

- девочки: Руя, Аннабель, Севда, Ариша, Халимахон;

- мальчики: Арсан, Барфи, Альдэмар, Амришо, Эхромидин.

Топ-5 популярных имен для новорожденных в Москве:

- девочки: Анна, София, Мария, Василиса, Варвара;

- мальчики: Михаил, Александр, Лев, Иван, Марк.