Гусейн Гасанов уехал из России в ОАЭ, поэтому его судили заочно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дело блогера Гусейна Гасанова в России

В Москве завершился громкий процесс по делу еще одного блогера-миллионника.

32-летнего Гусейна Гасанова судили за отмывание денег, добытых преступным путем. Отметим, что такие же претензии ранее были у следствия к Блиновской, Чекалиной, Митрошиной и другим звездам рунета. Изначально, ИП Гасанов оказался фигурантом уголовного дела о неуплате налогов. Подсчитали, что в 2019-2021 годах он «забыл» перечислить в бюджет 170 млн рублей. Эту сумму блогер поспешно погасил. В феврале 2025-го он уехал из России в ОАЭ, а через несколько месяцев стало известно, что возбуждено еще одно дело – о легализации средств. По версии следствия, «сэкономленные» а неуплате налогов деньги Гасанов «отмыл», покупая недвижимость в Москве.

С того момента в Россию блогер больше не вернулся, поэтому судили его заочно. Сегодня Пресненский суд Москвы вынес ему приговор: 4 года лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. Правда, в колонию Гусейн Гасанов отправится, если его физически задержат. По некоторым данным, сам он продолжает проживать в Эмиратах. При этом стоит отметить, что уроженец Санкт-Петербурга является гражданином России.

Как дальше могут развиваться события?

- Между Россией и ОАЭ действует специальный договор о выдаче, - напомнил KP.RU адвокат Андрей Мишонов. - Он позволяет экстрадировать человека как для уголовного преследования, так и для исполнения уже вынесенного приговора.

- А кто сейчас может потребовать, чтобы Эмираты выдали заочно осужденного россиянина?

- Добиваться его выдачи должна Генеральная прокуратура РФ. Именно она является центральным российским органом по этому договору и имеет возможность направлять официальный запрос в Министерство юстиции ОАЭ. Дальше Интерпол помогает установить местонахождение человека и задержать его, но решение о выдаче принимает не Интерпол, а компетентные органы ОАЭ.

- То, что осужденный является гражданином РФ, упрощает ситуацию?

- Да. По договору стороны не выдают собственных граждан, то есть ОАЭ вправе отказать, если разыскиваемый является гражданином Эмиратов. Само по себе проживание в ОАЭ, наличие недвижимости или вида на жительство иммунитета от экстрадиции не создает.

Что грозит Гасанову после приговора 4 августа 2026

Андрей Мишонов отмечает, что у России есть все основания для запроса об экстрадиции блогера: на родине он объявлен в розыск, заочно заключен под стражу, а теперь и приговор есть. А легализация преступных доходов – и по законам ОАЭ является преступлением.

- Дальнейшие события будут зависеть прежде всего от того, действительно ли Гасанов находится в ОАЭ, установлен ли его точный адрес и будет ли он задержан, - продолжает эксперт. - После задержания эмиратские органы проверят документы, содержание обвинения, соблюдение договора и возможные основания для отказа. Мы пока не знаем, направлялся ли официальный запрос о его выдаче, но с учетом международного розыска и вынесенного приговора вероятность того, что Генпрокуратура предпримет такие действия, достаточно высока. Практика показывает, что ОАЭ в последние годы фактически выдают России разыскиваемых лиц, в том числе обвиняемых в финансовых и имущественных преступлениях. Поэтому перспектива экстрадиции в данном случае вполне реальна.

По словам Андрея Мишонова, при этом есть один важный нюанс. Если Гасанова все-таки экстрадируют в Россию, его адвокаты могут добиваться отмены приговора.

- Российский Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что после появления осужденного, заочный приговор по его ходатайству или ходатайству адвоката может быть отменен, а дело рассмотрено заново - уже с его личным участием. Поэтому экстрадиция вовсе не означает, что человека сразу отправят в колонию отбывать наказание. Сначала может начаться новый судебный процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блогер Гасанов прокомментировал свой заочный арест в России: «Заплатил все налоги»

К вам приехал ревизор: Новую жену экс-мужа Ксении Бородиной увезла полиция из ее салона красоты

Условный срок и многомиллионный штраф: Что известно о приговоре больной раком блогерше Лерчек

«Вряд ли ее ждет условный срок»: Как приговор модели Мармеладовой отразится на деле Дианы Шурыгиной