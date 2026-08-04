Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и пройти экспресс-УЗИ: подробности

Ведущие медицинские центры проведут экспресс-обследования для всех желающих Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский оздоровительный фестиваль «Здорово на все сто» пройдет с 14 по 16 августа на ВДНХ. За эти три дня можно будет бесплатно проверить свое здоровье, освоить полезные практики на каждый день и познакомиться с лучшими оздоровительными технологиями со всей страны.

Бесплатная диагностика

Ведущие медицинские центры проведут экспресс-обследования для всех желающих. Кардиологи, неврологи, эндокринологи, урологи и хирурги – все рядом. Можно будет пройти экспресс-УЗИ, ЭКГ и другие современные обследования, которые помогут быстро узнать все главное о состоянии своего здоровья.

«Парк Энергии» на Площади Промышленности

На открытой площадке с главной сценой каждый день будут проводиться разминки, мастер-классы по йоге, цигун, дыхательным практикам, даже по искусству хождения по гвоздям и закаливанию. Тут же встречи со звездами спорта, врачами и артистами. Будет и здоровый фудкорт, и интерактивные зоны для всей семьи.

Выставка оздоровительных технологий (павильон № 55)

Более 100 участников из 50 регионов России представят свои лучшие продукты: БАДы, витамины, спортивное питание, натуральную косметику, предложения санаториев и оздоровительных центров. Можно познакомиться с новинками, задать вопросы специалистам и выбрать то, что подходит именно вам.

15 августа в 15:00 нас ждет «Самый большой хоровод здоровья»

В День хороводника на Площади Промышленности представители боевых искусств, йоги, цигун, ЛФК, спортсмены, врачи и все желающие объединяться в самый масштабный хоровод страны, который поборется за место в Книге рекордов России. Кстати, хоровод – это не только веселое действо, но и полезная практика. Тут и тренировка для сердца. Движение в умеренном темпе повышает выносливость. И благо для осанки - синхронные шаги и удерживание круга выпрямляют спину и тренируют баланс. А сложные хороводные рисунки («змейка», «капуста», «ручеек») задействуют глубокие мышцы-стабилизаторы и развивают пространственное мышление. К тому же контакт «рука в руку» стимулирует выработку окситоцина, который отвечает за чувство безопасности и доверия.

16 августа - программа для семей, планирующих детей

В павильоне «Казахстан» пройдет съезд «Рожаем здоровых». Будет много полезного: диагностическая аллея (биоимпедансный анализ, капилляроскопия, аппаратная диагностика), консультации гинекологов, урологов, нутрициологов, психологов и стоматологов. Каждая семья получит свою персональную карту здоровья.

Для тех, кто заинтересован разобраться в медицине поглубже, подготовлены темы по психологическому и ментальному здоровью, международной повестке БРИКС, нормативно-правовому регулированию оздоровительной индустрии, проектам на новых территориях и возможностям для участников СВО. Выступят более 30 экспертов.

Что? Где? Когда?

- Когда: 14 - 16 августа 2026 года

- Где: ВДНХ

- Вход: свободный по предварительной регистрации на сайте