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Общество4 августа 2026 15:34

Сергей Собянин: «Московские проекты помогают развитию регионов»

Мэр Сергей Собянин рассказал, как столичный опыт масштабируется на всю страну
Семен ЕЛЕНИН
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

От транспорта до здравоохранения, от благоустройства до системы образования. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» и рассказал, как лучшие из реализованных в столице проектов помогают развиваться регионам.

- С территории Москвы 68 процентов всех налогов и сборов поступает в федеральный бюджет, - отметил Собянин. - Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем-всем субъектам Российской Федерации. То есть Москва, наоборот, отдает и отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов в субъектах РФ.

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По статистике, почти половина российских пассажиров, которые пользуются поездами и самолетами, проезжают через Москву. Поэтому развивая собственную транспортную систему, город обеспечивает комфорт десятков тысяч жителей нашей страны. Рассказывая об этом, мэр отметил центральные диаметры, новые станции метро и глобальный проект, одобренный Владимиром Путиным, - высокоскоростную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург.

Кроме того, жители других регионов пользуются системой здравоохранения Москвы (до 700 тысяч человек со всей страны приезжают сюда лечиться), наработками в системе образования и благоустройства.

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

- Помимо того, что мы показываем стандарты, образцы обустройства общественного пространства, мы непосредственно участвуем в проектах: в Луганске, Смоленске, Ялте, Севастополе, Донецке, Симферополе, в Кургане, Твери, Нижнем Новгороде, Саратове, в Туле, в Орле и многих других регионах, - уточнил Сергей Собянин. - Помогаем создавать им новые парки, новые скверы, новые пешеходные улицы.