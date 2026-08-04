Сергей Собянин: «Московские проекты помогают развитию регионов»

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

От транспорта до здравоохранения, от благоустройства до системы образования. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» и рассказал, как лучшие из реализованных в столице проектов помогают развиваться регионам.

- С территории Москвы 68 процентов всех налогов и сборов поступает в федеральный бюджет, - отметил Собянин. - Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем-всем субъектам Российской Федерации. То есть Москва, наоборот, отдает и отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов в субъектах РФ.

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По статистике, почти половина российских пассажиров, которые пользуются поездами и самолетами, проезжают через Москву. Поэтому развивая собственную транспортную систему, город обеспечивает комфорт десятков тысяч жителей нашей страны. Рассказывая об этом, мэр отметил центральные диаметры, новые станции метро и глобальный проект, одобренный Владимиром Путиным, - высокоскоростную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург.

Кроме того, жители других регионов пользуются системой здравоохранения Москвы (до 700 тысяч человек со всей страны приезжают сюда лечиться), наработками в системе образования и благоустройства.

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

- Помимо того, что мы показываем стандарты, образцы обустройства общественного пространства, мы непосредственно участвуем в проектах: в Луганске, Смоленске, Ялте, Севастополе, Донецке, Симферополе, в Кургане, Твери, Нижнем Новгороде, Саратове, в Туле, в Орле и многих других регионах, - уточнил Сергей Собянин. - Помогаем создавать им новые парки, новые скверы, новые пешеходные улицы.