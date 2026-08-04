В столицу возвращается проклятье выходных: жара +30 продержится еще два дня

В четверг и пятницу столицу окутает зной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Проклятьем выходных» называется явление, когда всю рабочую неделю ты, сидя в офисе, наслаждаешься теплой солнечной погодой за окном, а когда приходит время выходных - она портится. Такая картина ожидает москвичей на этой неделе. В четверг и пятницу столицу окутает зной - на улице +30...+32.

Но уже в субботу +22...+27, а в воскресенье будет еще на 2 градуса свежее. Кроме того, синоптики обещают небольшой бодрящий дождь. И есть прогнозы, что во второй половине августа жара так и не вернется, в оставшиеся три недели нас ждут в дневные часы +20…+25. Это хотя и соответствует климатической норме, но недвусмысленно намекает о закате лета.

Впрочем, есть и хорошие новости. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца нас ждет “превосходное бабье лето”. В сентябре будет сухо и примерно на два градуса теплее климатической нормы.

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