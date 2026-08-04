Сергей Собянин о москвичах: «Очень требовательные, и стоять на месте они не разрешат»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В подмосковном Солнечногорске в эти дни завершается форум «Территория смыслов»: он стартовал 20 июля. Этот молодежный образовательный проект существует с 2015 года. Этот сезон, как сообщают организаторы, фокусируется на подготовке общественно политического актива, который будет готов участвовать в сохранении суверенитета страны.

4 августа на площадке выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы говорил об инициативах города, которые помогают развитию регионов и всей страны. Сегодня Москва выступает в роли мегаполиса донора, ресурсы которого идут на выравнивание экономики регионов.

— С территории Москвы 68 процентов всех налогов и сборов поступает в федеральный бюджет. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты из федерального бюджета всем всем субъектам Российской Федерации, то есть она, наоборот, отдает и отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов во всех субъектах Российской Федерации практически без исключения, — подчеркнул Сергей Собянин.

СЕКРЕТ РАЗВИТИЯ — АКТИВНЫЕ МОСКВИЧИ

В своем выступлении мэр рассказывал об инициативах в разных городских сферах. Например, столичные проекты благоустройства выступают образцом для региональных начинаний. Сергей Собянин отметил, что стандарты городской среды будут развиваться и дальше.

Город также готов делиться экспертизой, опытом и специалистами. Мэр привел примеры сотрудничества: Москва помогает делать проекты благоустройства в Луганске, Смоленске, Ялте, Севастополе, Донецке, Симферополе, Кургане, Твери, Нижнем Новгороде, Саратове, Туле, Орле. Особенно остро нуждаются в восстановлении новые регионы. Москва и Донецк — города побратимы.

— Уже несколько лет реализуем мощную программу. За это время отремонтировали тысячи объектов: детские сады, школы, восстановили жилые дома, инженерные коммуникации, которые требовали серьезной работы. Создаем новые проспекты, дороги, скверы, поставляем городской транспорт и так далее, — добавил мэр.

Воплощать образцовые проекты в московской городской среде помогают жители. Речь, прежде всего, об активной жизненной позиции москвичей.

— От активности граждан очень многое зависит. Но посмотрите, как Москва динамично развивается, отчасти и потому, что жители здесь очень неравнодушные, очень требовательные и стоять на месте они не разрешат, — поделился Собянин.

ДИАМЕТРЫ ПРОТЯНУТ К ПЕРИМЕТРУ

На форуме речь зашла о транспорте. Сейчас через столичные авиа- и ж/д узлы проходит почти половина пассажирского трафика страны.

— Все, что мы делаем здесь, мы делаем не только для Москвы. Для Москвы не надо дополнительно строить станции метро, их достаточно. Не надо строить развязки, не надо строить новые железнодорожные пути. Это как раз для того, чтобы комфортно обеспечить проезд десятков миллионов людей со всей страны, которые проезжают через Москву или приезжают в Москву. Один из таких глобальных проектов, которые мы реализовали в последнее время, — центральные диаметры. Восемь главных железнодорожных путей в Москву мы соединили вместе, и получилось четыре диаметра — такие магистрали, которые работают в режиме тактового сообщения, оснащены самым современным транспортом. Через них каждый год проезжают десятки и десятки миллионов людей, — рассказал Собянин.

Мэр подтвердил планы продлить диаметры в регионы по периметру Подмосковья. Так современные скоростные электрички смогут использовать еще около 10 миллионов человек.

Одно из центральных направлений в столичной промышленности и «социалке» сегодня — помощь участникам СВО. Предприятия города делают продукцию для оборонной сферы и ведут работу по импортозамещению — выпуская спецтехнику, электронику, лекарства и большие объемы продовольствия.

— Десятки тысяч ребят получают медицинскую помощь в Москве, в крупнейших медицинских центрах. Центр медицинский, который находится в Москве, работает над оказанием самой высокотехнологичной медицинской помощи для наших бойцов, — отметил Сергей Собянин.

ЗА ХАЙ ТЕК МЕДИЦИНОЙ — В МОСКВУ

Отдельную часть выступления мэр посвятил здравоохранению и образованию. Сергей Собянин рассказал, что для лечения в Москву ежегодно приезжают 700 тысяч россиян.

— Можно привезти хороший компьютерный томограф куда угодно. Но как он там будет работать? Для этого нужен целый комплекс знаний, технологий и людей. Поэтому во всем мире высокотехнологичное здравоохранение концентрируется в крупных городах и экономических центрах, — рассказал мэр.

Город также выполняет роль высокотехнологичного хаба медицинских исследований. Для нужд систем здравоохранения в разных регионах в столице выполняют миллионы медицинских исследований. Плюс у города, с его развитой системой здравоохранения, копится ценный опыт цифровой медицины, который затем можно масштабировать. В московских клиниках уже протестирована система предварительного диагноза при помощи умных алгоритмов. ИИ анализирует историю болезни, формирует предварительный диагноз и предлагает лечащему врачу список необходимых пациенту исследований. Следующим шагом станет внедрение проактивного диагноза — над технологией идет работа. Это диагностика болезней, которые могут возникнуть у пациента в будущем.

Более половины студентов в московских колледжах сегодня — это ребята из регионов. После обучения большинство возвращается с профессией домой. В младшей и средней школе внедрена «Московская электронная школа» (МЭШ): комплекс электронных образовательных сервисов. Технологию передают в регионы: до конца 2026 года ее планируют внедрить 12 регионов по стране. То есть сервисы МЭШ смогут использовать почти четверть школьников страны и их родители.