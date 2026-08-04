Каждый седьмой рубль: Роль Москвы в системе госзакупок России

В первой половине 2026 года столичные заказчики заключили 214,7 тысячи контрактов. Чаще всего закупались строительные и медицинские товары, лекарства и образовательные услуги. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичный госзаказ давно перестал быть просто инструментом обеспечения городских нужд - сегодня это мощный рычаг развития экономики всей страны. В первой половине 2026 года Москва заключила 214,7 тысячи контрактов в рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ.

«Столичный госзаказ - крупнейший в стране, - рассказал в своем канале в мессенджере MAX мэр города Сергей Собянин. - На Москву приходится почти 14 процентов от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей страны».

ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВА

Особенность московской системы закупок - ее открытость для предпринимателей со всей страны. Развитая цифровая инфраструктура позволяет компаниям из любых уголков России участвовать в столичных тендерах. И бизнес этим активно пользуется: на региональных поставщиков пришлось 73 тысячи сделок - то есть каждый третий контракт Москва заключает именно с ними. Среди самых активных партнеров - Московская область, Санкт Петербург, Свердловская и Владимирская области, Краснодарский край.

Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Для регионов это возможность масштабировать производство, находить новых заказчиков и расширять каналы сбыта. Для Москвы - доступ к широкому спектру товаров и услуг, а также возможность экономить бюджетные средства за счет здоровой конкуренции.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РОБОТИЗАЦИЯ

Столица не просто закупает товары и услуги - она формирует стандарты прозрачности и эффективности для всей страны. Москва лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок, для этого есть конкретные причины: стандартизация процедур, предварительный контроль, цифровые технологии и активное вовлечение малого бизнеса.

Один из главных инструментов - Единая автоматизированная информационная система торгов

(ЕАИСТ). В ней ежедневно заключают более двух тысяч контрактов, а в базе каждую минуту происходит свыше 800 тысяч транзакций. Система не только автоматизирует процессы, но и предупреждает нарушения: в цифровой процесс встроено более тысячи точек контроля, благодаря чему количество жалоб сократилось в три раза.

Еще одно современное решение - роботизация и элементы искусственного интеллекта. С осени 2025 года автоматически сформировано 2,7 тысячи лотов: технологии прогнозируют потребности на основе данных о контрактах, остатках на складах и характеристиках продукции. А виртуальный помощник с ИИ отвечает на типовые вопросы пользователей, ускоряя работу и снижая нагрузку на специалистов.

ОТ ТОРГОВЛИ ДО МЕДИЦИНЫ

Сотрудничество Москвы с регионами выходит далеко за рамки тендеров. Сегодня у столицы подписано 86 соглашений с регионами нашей страны, охватывающих экономику, социальную сферу и культуру. Например, соглашения с Тверской и Белгородской областями предусматривают не только расширение торговли и замещение импортной продукции, но и обмен цифровыми сервисами.

Так, платформа «МосМедИИ» уже используется медицинскими организациями в Тверской и Белгородской областях: с ее помощью обработаны десятки тысяч лучевых исследований. А «Московская электронная школа» будет внедрена в школах и колледжах Тверской области, открывая новые возможности для педагогов, учеников и их родителей.

Кроме того, Москва поддерживает регионы в чрезвычайных ситуациях - от передачи техники до отправки медицинских бригад. А участие региональных производителей в фестивалях «Московские сезоны» и межрегиональных ярмарках помогает им находить новых покупателей и укреплять позиции на рынке.

Благодаря масштабу и передовым решениям Москва не просто закрывает собственные потребности, но и помогает регионам развивать бизнес, внедрять инновации и укреплять единое экономическое пространство России.