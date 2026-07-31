Код для будущего: тысячи студентов прошли обучение в IT CAMP

Фото: Пресс-служба Газпром нефти

Этим летом российские студенты получили уникальную возможность прокачать свои навыки в сфере информационных технологий, не выходя из дома. «Газпром нефть» выступила инициатором масштабного онлайн-интенсива, который прошел на базе известной образовательной платформы IT CAMP. За время дистанционного этапа к обучению подключились несколько тысяч молодых людей из десятков регионов страны — география проекта охватила более тридцати областей.

В течение месяца участники постигали тонкости IT-архитектуры, знакомились с современными подходами к бизнес-анализу и изучали механизмы автоматизации процессов с применением искусственного интеллекта. После завершения онлайн-марафона организаторы провели строгий отбор: самые инициативные и глубоко погруженные в тему участники получили шанс продолжить путь уже в очном формате. Их ждет финальная стадия программы, которая пройдет в столице с 4 по 14 августа.

Фото: Пресс-служба Газпром нефти

««Газпром нефть» начала развивать собственные инициативы в сфере онлайн-образования весной на всероссийских IT-играх, - отметил начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций компании Антон Думин. - Следующий шаг – развитие этого подхода на IT Camp. Программа строится вокруг специализированных технологических треков, которые позволяют участникам глубже погрузиться в конкретные задачи отрасли, получить практический опыт работы с российскими IT-решениями и быть готовыми работать в топ-командах технологических компаний России».

Отметим, что образовательный проект IT CAMP реализуется с 2021 года и зарекомендовал себя как одна из ведущих летних площадок для подготовки молодых талантов. В текущем году он обрел статус ключевой инициативы в рамках всероссийского проекта «Третий семестр», приуроченного к Десятилетию науки и технологий. За пять лет существования проекта его выпускниками стали уже более 440 молодых специалистов, многие из которых сегодня успешно работают в высокотехнологичных компаниях страны.