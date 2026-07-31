Модернизация двух котельных, капремонт водопровода, новые школа и поликлиника: О чем губернатору Подмосковья доложил глава Королева

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Строительство новых социальных объектов и модернизация системы ЖКХ стали главными темами рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Королев Игорем Трифоновым.

Губернатор отметил, что наукоград Королев, где находятся крупные предприятия и образовательные комплексы, очень важен для региона.

- Расскажите, что удалось сделать и самое главное, что ждут от нас жители в ближайшей перспективе. Был большой запрос на места для прогулок и отдыха, занятий спортом и так далее.

- В прошлом году мы открыли «Папанинскую дачу» - это огромный парк в центре мкр Юбилейный, - сообщил Трифонов. - С момента открытия его посетили 250 тысяч раз. Для жителей это настоящая точка притяжения.

Глава округа рассказал, что за последние несколько лет в Королеве модернизировали 6 котельных и построили одну новую котельная «Пионерская», благодаря которой тепло поступает в дома 60 тысяч человек. А в текущем году в муниципалитете приведут в порядок еще две котельные - «3,3А» в микрорайоне Юбилейный и «Новые Подлипки».

Также в 2026 году в округе завершат капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Речь идет о сети, которая питает водой ТЭЦ, 37 социальных объектов и 262 многоквартирных домов. Помимо этого модернизацию провели на 3 водозаборных узлах (Болшево, Юбилейный и Первомайский) и 6 канализационно-насосных станций.

- Сегодня мы прокладываем к РКК «Энергия» питающий водовод – почти 5 километров под землей, - доложил губернатору глава округа. - Это одна из самых важных частей обеспечения нашего города питьевой водой.

Что касается экономического развития, на территории Королева сейчас реализуют 24 инвестпроекта, в которые предприниматели вложат 23,7 млрд рублей и создадут около 1,7 тысячи рабочих мест.

- За 5 лет 148 высокотехнологичных компаний разместились на территории наших площадок, - уточнил Игорь Трифонов.

Строятся в округе и большие социальные объекты. 1 сентября начнет работать новое здание школы №2 имени Тихонова, в котором смогут учиться 825 ребят, а СОШ №1 и №13 откроются после капремонта.

- Один из наказов наших жителей – это городская поликлиника, - напомнил губернатор. - Мы построили медицинский центр со всем необходимым оборудованием. Когда она открывает двери для пациентов?

Речь идет о поликлинике, рассчитанной на 1000 посещений в смену. Глава округа доложил, что она заработает до конца 2026 года.

- Жители просили передать слова благодарности за большую поликлинику в самом центре города, - сказал он губернатору. - Сегодня укомплектованность кадрами составляет порядка 80%. Там будет современное оборудование. Это, действительно, клинико-диагностический центр с широкими возможностями.