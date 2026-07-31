Футбольная команда «КП» вышла в финал Летнего кубка НФЛ Москвы 7х7

Футболисты «КП» поздравляют Илью Шурыгина (слева) с очередным забитым голом. Фото: НФЛ

На северо-востоке Москвы сегодня завершается любительский футбольный турнир Летний кубок НФЛ Москвы 7х7. Сборная читателей и журналистов «Комсомольской правде» сыграет в финале с командой «П.В.О».

Накануне «комсомольцы» провели очень задорный и интересный полуфинал против «Долгопы Юнайтед». Часть матча шла под проливным дождем, в не самых лучших погодных условиях, но триллер получился что надо! Счет был открыт на первой же минуте – Тимур Ким из «КП» оказался расторопней защитников у чужих ворот. В середине тайма «ДЮ» отыгрался, но вскоре Илья Шурыгин вновь вывел «КП» вперед. Он же вскоре после перерыва забил еще один мяч и это счет – 3:1 – в итоге сохранился до конца встречи. Несмотря на все усилия «Долгопы Юнайтед», серьезное давление и приличное число хороших моментов, «Комсомольская правда» этот матч выиграла.

В борьбе за мяч - Илья Шурыгин (КП, слева) и лидер «Долгопы Юнайтед» Мансур Мухторов. Фото: НФЛ

Стоит отметить, что Илья Шурыгин (известный блогер, капитан медиафутбольного клуба «Банка» и экс-капитан «Амкала») показывает на турнире прекрасную игру – в каждом из проведенных до этого «комсомольцами» матчей он либо забивал сам, либо раздавал партнерам голевые передачи.

В другом полуфинале «П.В.О» без особых хлопот разгромила со счетом 4:0 «Северного человека» - забив в каждом из таймов по два гола.

Команда «П.В.О» (в темной форме) выиграла свой полуфинал с разгромным счетом 4:0. Фото: НФЛ

Таким образом, в главном матче Летнего кубка НФЛ сойдутся «КП» и «П.В.О». стоит напомнить, что эти команды уже встречались на групповом этапе, но тогда 40 минут игры победителей не выявили (1:1).

Финал состоится сегодня в 22:20. Перед этим, в 21:40, в матче за третье место сойдутся «Северный человек» и «Долгопа Юнайтед».