Столица соревновательного гейминга

Фото: mos.ru

Москва официально утвердилась в статусе столицы российского киберспорта и одного из ключевых мировых центров соревновательного гейминга. Почти 80 процентов всех киберспортивных организаций страны сегодня базируются в главном мегаполисе России, а за последние семь лет их количество в городе выросло на внушительные 60 процентов. Это подтвердило масштабное исследование, проведенное столичным Агентством креативных индустрий.

История компьютерного спорта началась несколько десятилетий назад с любительских матчей на домашних консолях и в локальных компьютерных клубах. Сегодня же индустрия вышла на огромную сцену: по всему миру проходят профессиональные турниры, чемпионаты и лиги международного уровня. И Москва уверенно задает тренды этой отрасли.

Исследование Агентства креативных индустрий показало, что в городе уже функционирует более 30 профессиональных арен, турнирных проектов и клубов. Растет и популярность гейминга среди жителей: если представители старшего поколения рассматривают видеоигры преимущественно как развлечение, то для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет гейминг становится пространством для самореализации и построения успешной карьеры. Согласно опросу агентства, 23 процента мужчин и 16 процентов женщин хотели бы выступить в профильных соревнованиях.

55 тысяч квадратных метров инноваций: как устроена инфраструктура Московского кластера видеоигр и анимации

Ключевым драйвером развития индустрии стал Московский кластер видеоигр и анимации, который превратился в первый этап реализации масштабного креативного кластера в инновационном центре «Сколково». Его открытие состоялось в ноябре прошлого года.

Сегодня в трех корпусах первой площадки общей площадью 55 тысяч квадратных метров развернута беспрецедентная технологическая база:

• Центр обработки данных (ЦОД) для высоконагруженных вычислительных процессов.

• Студия захвата движения (Motion Capture) для создания ультрареалистичной графики кинематографического качества.

• Специализированные студии звукозаписи и фотограмметрии.

• Высокотехнологичный кинозал с экранами высокого разрешения и прецизионной цветопередачей для просмотра и коррекции готовых материалов.

• Профессиональная киберарена для проведения турниров и отраслевых событий.

• Самый крупный в России медиаэкран площадью около 800 квадратных метров, расположенный по всему периметру атриума и предназначенный для трансляции киберспортивных состязаний.

• Пространства для работы и отдыха: выставочные площади, офисные блоки, коворкинги, лекторий и зоны отдыха.

В этом году запланировано открытие второй площадки — кластера медиатехнологий площадью 74 тысячи квадратных метров. Это пространство обеспечит специализированной инфраструктурой разработчиков технологических решений в сфере медиа: здесь откроются студия виртуального производства, шоурум технологий, лекторий и конференц-зал.

После реализации второго этапа креативный кластер станет первой в мире экосистемой полного цикла разработки видео- и анимационного контента и медиапродуктов. Она привлечет основных игроков индустрии: студии, медиакомпании, разработчиков, технологические стартапы, инвесторов, медиа- и учебные заведения.

Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации могут претендовать на льготы фонда «Сколково»:

• Нулевая ставка налогов на прибыль и имущество (в течение 10 лет);

• Освобождение от уплаты НДС (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Россию);

• 100-процентное возмещение таможенных пошлин на товары для исследовательской деятельности;

• Помощь в международном продвижении продуктов.

Рекорды и международные телемосты: от «Мира танков» до азиатских звезд

Столичная инфраструктура позволяет организовывать матчи любого уровня: любительские, городские, федеральные, международные. В ноябре 2025 года кластер стал центральной площадкой в рамках I Московской международной недели видеоигр. Здесь развернулись соревнования на гоночных симуляторах SMP Esports, финал отборочных состязаний на чемпионат мира по Point Blank и шоу-матч — суперкубок по League of Legends. В соревнованиях по киберспорту, прошедших более чем в 10 дисциплинах, приняли участие свыше 4,6 тысячи игроков из разных регионов России. Масштабное событие было занесено в Книгу рекордов России.

С начала этого года в кластере состоялось уже 13 турниров, среди которых:

• Финал соревнования «Кибергерои Москвы» по игре «Мир танков»;

• Финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту в семи дисциплинах в рамках фестиваля «Киберсуббота»;

• Специальный турнир к акции «Диктант Победы».

«Москва сегодня является безусловным центром российского киберспорта. Здесь сосредоточены команды, организаторы турниров, студии разработки и профильные образовательные проекты. Мы видим устойчивый рост интереса к соревнованиям как со стороны игроков, так и со стороны зрителей. Киберарена Московского кластера видеоигр и анимации создавалась как современная площадка, способная принимать турниры любой сложности. За первые месяцы работы здесь уже прошли десятки мероприятий, и мы видим большой потенциал для дальнейшего развития киберспортивного направления», — сказал генеральный директор XP Esports / XP Академии киберспорта Евгений Попов.

По словам спортсменов, развитие инфраструктуры играет важную роль для всей индустрии.

«Для киберспорта крайне важно наличие современных площадок, где можно проводить соревнования на высоком уровне, готовить игроков и развивать сообщество. Чем больше таких пространств появляется, тем быстрее растет вся экосистема — от любительских лиг до профессиональных команд», — сказал игрок Academy XP Иван (ник q1valo Р).

За рубежом тоже проявляют интерес к московской площадке. Например, в мае в рамках фестиваля «Кей-поп-киберсуббота» состоялся телемост со спортсменами из Южной Кореи. Чемпион PUBG Mobile Global Championship 2024 и игрок команды Dplus KIA Го Хан Бин высоко оценил уровень российских игроков. А Лим Чэ Сон (FINALE), чемпион пятого сезона PUBG Mobile Japan League 2025 и игрок команды Kinotrope Gaming, выразил желание приехать в Россию и принять участие в офлайн-турнирах.

«Сегодня киберспорт — это уже не увлечение, а полноценная индустрия с собственной аудиторией, карьерными возможностями и крупными событиями. Москва закономерно становится центром этой индустрии, а появление новых специализированных площадок дает дополнительный импульс ее развитию», — сказал тренер XP Академии киберспорта Арсений (ник TVERKMAN).

Поддержка креативного бизнеса: системный подход АГИ

Развитие киберспорта — часть глобальной работы столицы по поддержке креативного сектора. Благодаря Агентству креативных индустрий в Москве реализовано более 430 проектов, поддержку предоставили более чем 22 тысячам предпринимателей.

Среди программ агентства — «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». С их помощью участники заключают международные контракты, получают мастерские и площадки для выставок.

Напомним, что в ноябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь нового креативного кластера в инновационном центре «Сколково» — Московский кластер видеоигр и анимации. Это уникальное пространство с полным циклом разработки игрового и анимационного контента и поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки.