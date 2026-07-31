Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из флагманского штаба проекта «Москва помогает» состоялась отправка гуманитарного груза для жителей Курской области и спецтранспорта для нужд участников специальной военной операции. Волонтеры передали два автомобиля УАЗ, которые бойцы используют в качестве санитарного транспорта, для подвоза боеприпасов, медикаментов и продовольствия на передовые позиции.

Что отправили в Курскую область

Для жителей региона собрали средства личной гигиены, детские товары, канцелярские принадлежности, одежду и другие необходимые вещи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Гуманитарную помощь собирали в штабах и «Домиках добра» проекта «Москва помогает». В подготовке общего груза приняли участие столичные образовательные учреждения, городские коммерческие и некоммерческие организации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кто участвовал в отправке

В мероприятии приняли участие представители столичного Комитета общественных связей и молодежной политики, ресурсного центра «Мосволонтер», а также волонтеры гуманитарных миссий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анна Герасимова, волонтер гуманитарных миссий, награжденная знаком отличия Правительства Москвы «Волонтер Москвы», член столичной Общественной палаты, руководитель Центра общественных инициатив «Журавли», отметила важность системной поддержки жителей приграничных регионов и военнослужащих.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отправка гуманитарного груза стала очередным этапом системной работы московских волонтеров по оказанию помощи жителям Курской области и участникам СВО.