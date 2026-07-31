Из флагманского штаба проекта «Москва помогает» состоялась отправка гуманитарного груза для жителей Курской области и спецтранспорта для нужд участников специальной военной операции. Волонтеры передали два автомобиля УАЗ, которые бойцы используют в качестве санитарного транспорта, для подвоза боеприпасов, медикаментов и продовольствия на передовые позиции.
Для жителей региона собрали средства личной гигиены, детские товары, канцелярские принадлежности, одежду и другие необходимые вещи.
Гуманитарную помощь собирали в штабах и «Домиках добра» проекта «Москва помогает». В подготовке общего груза приняли участие столичные образовательные учреждения, городские коммерческие и некоммерческие организации.
В мероприятии приняли участие представители столичного Комитета общественных связей и молодежной политики, ресурсного центра «Мосволонтер», а также волонтеры гуманитарных миссий.
Анна Герасимова, волонтер гуманитарных миссий, награжденная знаком отличия Правительства Москвы «Волонтер Москвы», член столичной Общественной палаты, руководитель Центра общественных инициатив «Журавли», отметила важность системной поддержки жителей приграничных регионов и военнослужащих.
Отправка гуманитарного груза стала очередным этапом системной работы московских волонтеров по оказанию помощи жителям Курской области и участникам СВО.