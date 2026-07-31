Собянин осмотрел строящийся корпус Курчатовской школы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 31 июля, проверил, как строится новый корпус Курчатовской школы на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 31 июля, проверил, как строится новый корпус Курчатовской школы на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево.

«Курчатовская школа – одна из сильнейших инженерных школ в нашем городе, - отметил Собянин, общаясь с будущими учениками и их родителями. - Благодаря взаимодействию с Курчатовским институтом идет обмен знаниями, технологиями. Дети бывают в институте. Его инженеры и научные сотрудники преподают в школе. Это серьезное взаимодействие».

Мэр уточнил, что в школе можно пройти подготовку и дальше развиваться по научной линии.

Собянин также рассказал о новом подходе к строительству школьных зданий. В частности, там используют современные архитектурно-градостроительные технологии. Кроме того, в школах создают большие общественные пространства.

КОНКРЕТНО

Новый корпус Курчатовской школы построен почти на 95%. На пяти этажах здания разместятся:

- учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон;

- медиатеки;

- трансформируемые спортивные залы.

На крыше появится открытая терраса со смотровой площадкой и ландшафтным озеленением. Ее украсят архитектурной подсветкой. Здесь будут проводить занятия и разные мероприятия.

Около школы обустроят спортивное ядро и встроенный в склон амфитеатр.

В здании смогут обучаться 815 школьников 1 – 11 классов. Дети придут сюда на занятия уже 1 сентября 2026 года.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 734 образовательных учреждения, в том числе 502 детсада и 232 школы. Из них за счет города – 347 здания, за счет инвесторов – 387.

В планах на 2026 год – открыть в Москве более 60 учреждений образования.