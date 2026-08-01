Небольшая облачность и до +30 градусов ожидается в Москве 1 августа 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Суббота, 1 августа, станет для москвичей по-настоящему знойным днем. Первый день последнего месяца лета порадует горожан жаркой и сухой погодой, однако Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение действует с 11:00 субботы до 16:00 воскресенья. Синоптики прогнозируют, что днем 1 августа воздух прогреется до плюс 30 градусов, а 2 августа — до плюс 31 градуса. Такая погода требует повышенной осторожности, особенно для уязвимых групп населения.

Погода в Москве 1 августа 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 28–30 градусов. Это настоящая летняя жара, которая располагает к отдыху у воды или в тенистых парках. Ночью столбики термометров опустятся до 16–18 градусов тепла — будет тепло и комфортно для сна.

Осадки в Москве 1 августа 2026 года

Небо над столицей будет малооблачным. Осадков не ожидается ни днем, ни ночью — установится переменная облачность без дождя. Это отличная новость для тех, кто планировал долгие прогулки, пикники или выезды на природу в первые августовские выходные. Зонты можно смело оставлять дома.

Ветер, давление и «оранжевый» уровень опасности

Ветер в субботу будет западным, слабым — всего 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным: днем 750 мм ртутного столба, ночью — 749 мм, что близко к климатической норме для начала августа.

Главное предупреждение этого дня связано с аномальной жарой. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до воскресенья. Такая погода представляет опасность для здоровья, особенно для пожилых людей, детей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рекомендации для москвичей и гостей столицы

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать длительного пребывания на открытом солнце в пиковые часы, с 12:00 до 16:00, пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей, а по возможности оставаться в прохладных помещениях с кондиционерами или вентиляторами. У водоемов стоит соблюдать особую осторожность — эти выходные в Центральной России станут финалом массового купального сезона. Особого внимания требуют дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. При первых признаках теплового удара, таких как головокружение, тошнота или слабость, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Погода в Москве 1 августа — это идеальный, но опасный летний день. «Оранжевый» уровень означает, что ситуация требует повышенного внимания, особенно для уязвимых групп населения. Наслаждайтесь солнцем, но с умом: находите тень, пейте воду и берегите себя. Хорошая новость в том, что такая комфортная и солнечная погода продержится и в воскресенье.

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