«Таких студий - сотни»: Откуда взялись русские порно-модели, открывшие в соцсетях новый бизнес

Откуда взялись русские порно-модели, открывшие в соцсетях новый бизнес. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom

Последние пару месяцев в новостях снова активно обсуждали Диану Шурыгину. Десять лет назад 17-летняя девушка из Ульяновска внезапно получила статус звезды телешоу – несколько вечером рассказывала на Первом канале, как стала жертвой изнасилования со стороны взрослого знакомого. И вдруг уже в наши дни выясняется, что Шурыгина - фигурантка уголовного дела о… производстве и распространении порнографии. Снималась в порно-роликах, выкладывала их на закрытой платформе для платных подписчиков, зарабатывала денежки. Тут, конечно, все кинулись вспоминать, как Диана жила после славы на ТВ, и что это за явление такое новое – русские порно-модели, зарабатывающие всяким непотребством на иностранных платформах.

Заговорили даже, что за всю эту индустрию силовики взялись, как за блогеров (ну, когда начали массовые уголовные дела о неуплате налогов – Блиновская, Лерчек и др.), а Шурыгина – лишь первая ласточка. Однако когда волна обсуждений схлынула, оказалось, что вовсе Диана не первая. Похожее дело еще с весны разбирали в одном из московских судов.

Десять лет назад Диана Шурыгина внезапно получила статус звезды телешоу, рассказав на Первом канале, как стала жертвой изнасилования со стороны взрослого знакомого. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

УШЛА ИЗ ДОМА В 15 ЛЕТ

Настоящее имя этой девушки широкой публике вряд ли что-то скажет. Хотя в соцсетях у нее десятки тысяч подписчиков. 21-летняя Соня Мармеладова (по паспорту София Вершинина) занималась таким же «бизнесом», что и Шурыгина. Еще в 2024 году завела приватный канал в Telegram и начала выкладывать туда секс-записи. Не только голые фото и видео, но и полноценные ролики – со своим участием и другими людьми в кадре. Доступ к этому «контенту» мог получить любой желающий. Нужно было только разово заплатить за подписку от 10 до 50 тысяч рублей. «Приват» Мармеладова-Вершинина рекламировала через соцсети. Выкладывала короткое многообещающее видео и призывала подписываться за денежку на «секретный канал».

Студия располагалась в арендованных порно-моделью апартаментах в Москве-Сити. Девушка и жила здесь же, и работала.

Уроженка Алтайского края несколько лет назад перебралась в Москву и занималась эскортом Фото: Соцсети.

Интересно, что Соня Мармеладова в последние пару лет активно пиарилась как элитная эскортница. Ходила в качестве приглашенной «звезды» на различные подкасты, а потом и сама стала их вести – зазывая коллег по индустрии. В этих роликах Мармеладова открыто называли «самой дорогой проституткой Москвы».

Уроженка Самары Соня Вершинина старалась соответствовать - рассказывала о себе весьма откровенные вещи. Например, что ушла от родителей еще в 15 лет (что за семья, история умалчивает) и стала жить самостоятельно. Как попала в эскорт? Снимала квартиру с одной девушкой, а потом начала интересоваться, откуда у той деньги. Ну, добрая соседка и потащила несовершеннолетнюю в «бизнес». Та, впрочем, не особо и сопротивлялась. На подкастах Соня вспоминала, как ездила на БДСМ-заказы, когда ей еще не было 18 лет и выглядела она соответствующе. Как однажды ей пришлось убегать через черный вход из особняка поймавшего «белочку» взрослого извращенца.

УСЛОВКА И 4 МИЛЛИОНА

Кстати, псевдоним в честь малолетней проститутки из «Преступления и наказания» Вершинина придумала не сама – ее так однажды обозвала начитанная подруга. Вершинина подумала: «Точно. Я же тоже Соня…» и с тех пор стала Мармеладовой.

В общем, к 21 году девушка многое повидала. Поэтому и решила начать снимать «кино для взрослых», продавая платные подписки.

После задержания на счетах Вершининой в четырех банках нашли в общей сложности 30 млн рублей. По версии следствия, непосредственно на порнографии она заработала 4,8 млн.

В минувшую пятницу эскортнице вынесли приговор. Прокурор накануне попросил для нее у суда 3,5 года колонии. Поэтому на финальное заседание Вершинина приехала с вещами в спортивной сумке. Однако судья девушку пожалела – 3 года условно и заработанные на преступлениях 4,8 млн рублей уходят в доход государству.

21-летняя блогерша Соня Мармеладова, по паспорту Софья Вершинина, в здании суда Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В суде девушка вела себя эмоционально. Услышав из уст судьи слова «приговорить к 3 годам…» испугано открыла рот и выдохнула, дослушав длинную фразу до конца: «…условно». Потом еще закрыла ладошкой глаза, пустив слезу.

- Соня, ну ту хоть сделала какие-то выводы из этой истории? - спросили у девушки журналисты после заседания.

Та многозначительно улыбнулась.

- Не комментируй, - буркнул адвокат.

Впрочем, прокуратура еще может обжаловать этот приговор и настаивать на реальном сроке. Так что приключения Сони из Самары в Москве еще не завершены.

Приключения Сони из Самары в Москве еще не завершены Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

«ТАКИХ СТУДИЙ СОТНИ»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечает, что именно в последний год-два таких деятелей становится все больше – в Telegram и на других площадках.

- Расследовать эти преступления очень непросто. Многие ведь эту деятельность стараются вести тайно. При обнаружении материалов всегда проходит экспертиза – порнография или нет. Это все процесс не быстрый. Мы часто помогаем силовикам собирать доказательства по таким делам, отправляем новые и новые материалы.

По словам Мизулиной, на подобных блогеров жалобы часто приходят от самых обычных граждан. В том числе от родителей детей.

- Потому что нередко у блогеров такого рода детская и подростковая аудитория, которая следит за таким контентом. Причем, продвигают они это все сознательно именно в молодежных и детских сообществах.

- Тем не менее, кто-то может возразить. Мол, если девушка или парень выкладывает свои видео на закрытых платформах и видеть это могут только те, кто этого хочет и готов платить деньги, - какое же то преступление?

- С точки зрения нашего законодательства совершенно неважно, это закрытый канал или открытый, платный к нему доступ или бесплатный. Если этот порно-контент производится и распространяется сознательно, умышленно, это все может подпадать под статью об обороте и распространении порнографии. Кроме того, важно понимать, что чаще всего это организованная деятельность. То есть, девушка не сама лично занимается съемкой и распространением этих записей, за ней стоят организованные группы. Зачастую большие.

- По вашей оценке, сколько может быть подобных российских студий?

- Полагаю, что речь может идти о сотнях - студий или одиночек, которые занимаются подобными съемками. Кроме того, нам часто встречаются факты, когда в производство таких материалов затягивают и несовершеннолетних. Такого в последнее время становится все больше. Не только через предложения заработка заманивают, но и через шантаж действуют. Подросток знакомится с кем-то, отправляет интимное фото-видео, а дальше попадает под масштабную схему с шантажом. Чаще всего это более серьезная организованная деятельность.

- Какой эффект дадут эти первые задержания и суды?

- Думаю, что многих «деятелей» это заставит задуматься – что они делают, для кого, и какие сроки за это можно получить. Кстати, есть ведь блогеры, которые такой порнографический контент публикуют и бесплатно. Там речь идет об эксгибиционизме, то есть неких отклонениях людей. (В качестве примера можно привести недавний арест на 14 суток за мелкое хулиганство бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Брагину – девушка сначала снимала для подростков ролики в нижнем белье, а потом просто вышла из дома вообще без одежды и записывала с московских улиц «кружки». – Авт.). После этих двух громких историй, будут и другие аналогичные. По ряду подобных трэш-блогеров мы сейчас в ЛБИ собираем материал и готовим к отправке в правоохранительные органы. Речь идет о людях с сотнями тысяч подписчиков.

ВАЖНО!

«Таких дел будет все больше и больше»

- Я уверен, что это будут показательные процессы, и их будет все больше и больше, - заявил «КП» адвокат Вадим Багатурия, в прошлом – следователь органов прокуратуры. - По этой статье в действительности можно привлекать «актрис» и «актеров», которые имеют гражданство России и производят свой контент на территории России. Тем более, что в крупных городах у нас работает ПАРСИВ (сеть камер, к которой подключена система распознавания лиц. – Авт.), которая позволяет идентифицировать по биометрическим данным любого из нас. Через нее вообще не составляет никакого труда находить подобных блогеров, порно-актеров. За изготовление и распространение порнографии - будьте любезны, получите, распишитесь. Поэтому, безусловно, эти первые дела по представителям индустрии будут громкими, знаковыми. Если сопоставить происходящее за последние годы в нашем праве, можно увидеть явный вектор на укрепление семейных ценностей. То есть мы не только проводим специальную военную операцию, но еще и, по сути, являемся сейчас для мира неким островком стабильности в плане морально-нравственных ценностей.

КСТАТИ

«Вряд ли Шурыгину ждет условный срок»

Означает ли условный приговор Вершининой, что когда (и если) дело Шурыгиной дойдет до суда, для нее все тоже обойдется условным сроком?

- В российском праве нет института прецедента, но де факто единообразная судебная практика по одинаковым составам действительно существует и влияет на решения судей, - говорит адвокат Гюзель Пушкарева. - Особенно когда дела резонансные и находятся «под одним углом» общественного внимания. Но говорить о высокой вероятности такого же исхода я бы не спешила.

Адвокат объясняет, что на итоговое решение суда повлияло много факторов. Вершинина сразу признала свою вину, добровольно согласилась на конфискацию имущества, не нарушала меру пресечения (она находилась под подпиской о невыезде. – Авт.).

- А Шурыгиной уже ужесточали меру пресечения, - напоминает Пушкарева. - Перевели из-под домашнего ареста в СИЗО именно за нарушение установленных судом ограничений (находясь под домашним арестом с запретом пользоваться связью, Шурыгина свободно пользовалась чужим телефоном, созваниваясь с друзьями. – Авт.). Я бы не спешила называть условный срок для Шурыгиной высоковероятным исходом. Скорее, приговор Вершининой задает нижнюю планку ожиданий защиты Шурыгиной.