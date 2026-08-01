В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит тематический праздник «Мир водных растений» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — тематический праздник «Мир водных растений», посвящённый разнообразию флоры водной среды и её культурному значению. Гостей ждёт насыщенная программа, объединяющая ботанику, искусство и современные мультимедийные форматы. Фотокорреспондент KP.RU Иван Макеев побывал на открытии и делится кадрами с места событий.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Оранжерейном комплексе открылась экспозиция «Водный мир», где представлены ботаническая и анималистическая иллюстрация, а также фотоработы, посвящённые водным экосистемам, включая природные ресурсы Бразилии. Посетители могут присоединиться к экскурсиям по выставке и коллекциям водных растений сада.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Для гостей доступен иммерсивный показ фильмов о главных водных сокровищах России в формате 360° (при поддержке Росводресурсов). Сегодня прошли лекции: «Сад на воде: секреты биоплато» и «Водяные лилии в Древнем Египте: тайны и образы фараонов».

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 2 августа, программа продолжится: гостей ждут тематические мастер-классы по водным растениям — бумагопластика и ботаническая иллюстрация.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение всех дней можно познакомиться с коллекцией водных растений «Аптекарского огорода», включая кувшинки и другие виды.

Праздник «Мир водных растений» — возможность увидеть редкие экспозиции, узнать больше о водных экосистемах и провести время в старейшем ботаническом саду России.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП