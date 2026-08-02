Переменная облачность и до +32 градусов ожидается в Москве 2 августа 2026 года Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье, 2 августа, станет для москвичей вторым днем аномальной жары. Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности — предупреждение действует до 16:00 воскресенья. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 31 градуса, а местами по области столбики термометров могут подняться до +32. Такая погода представляет серьезную опасность для здоровья, особенно для пожилых людей, детей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Погода в Москве 2 августа 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 30–32 градусов. Это экстремально высокая температура для начала августа, которая требует повышенной осторожности. Ночью столбики термометров опустятся до 17–19 градусов тепла — будет тепло, но не душно.

Осадки в Москве 2 августа 2026 года

Небо над столицей будет переменной облачности. Местами возможен кратковременный дождь, а по области в отдельных районах прогнозируются грозы. Однако осадки будут локальными и непродолжительными — основное внимание приковано к жаре. Ночью вероятность дождя сохранится, но станет меньше. Зонт лучше взять с собой на случай кратковременного дождя, но главная защита в этот день — от солнца.

Ветер, давление и «оранжевый» уровень опасности

Ветер в воскресенье будет юго-западным и западным со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление немного снизится: днем 748 мм ртутного столба, ночью — 749 мм.

Главное предупреждение этого дня — аномальная жара. «Оранжевый» уровень опасности, объявленный Гидрометцентром, действует с 11:00 субботы до 16:00 воскресенья. Такая погода может привести к тепловым ударам, обострению хронических заболеваний и общему ухудшению самочувствия.

Рекомендации для москвичей и гостей столицы

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать длительного пребывания на открытом солнце в пиковые часы, с 12:00 до 16:00, пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей, а по возможности оставаться в прохладных помещениях с кондиционерами или вентиляторами. У водоемов стоит соблюдать особую осторожность — эти выходные в Центральной России станут финалом массового купального сезона. Особого внимания требуют дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. При первых признаках теплового удара, таких как головокружение, тошнота или слабость, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Погода в Москве 2 августа — это экстремальный летний день с рекордной жарой. «Оранжевый» уровень означает, что ситуация требует максимальной осторожности. Наслаждайтесь выходным, но с умом: находите тень, пейте воду и берегите себя. Хорошая новость в том, что с понедельника жара начнет спадать, а к середине недели температура вернется к более комфортным значениям.

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