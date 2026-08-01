«Проблема была снаружи»: Что происходит у ресторана в центре Москвы, где после взрыва погибли три человека

Взрыв на Кудринской площади произошел около летнего кафе, в результате 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Место взрыва в центре Москвы оцеплено сотрудниками полиции. Напомним, сегодня в 20:10 очевидцы услышали громкий хлопок со стороны знаменитой высотки на Кудринской площади, 1.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что «взрыв произошел около летнего кафе, в результате 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести».

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На месте работают сотрудники Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Как передают с места происшествия корреспонденты KP.RU, у входа в ресторан Balzi Rossi, который находится на первом этаже высотки, стоят машины скорой помощи и СК. Район оцепили - сотрудники полиции следят, чтобы в периметр не заходил никто из посторонних.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Информацию о том, что инцидент произошел не в самом ресторане, подтвердил и шеф-повар Balzi Rossi. Итальянец Кармине Альфьери написал на своей страничке в одной из запрещенных соцсетей, что «проблема была снаружи ресторана».

Стоит отметить, что ресторан средиземноморской кухни сейчас занимает помещения, в которых в советское время размещался знаменитый «Гастроном №15». Его когда-то сравнивали с еще более знаменитым «Елисеевским» на Тверской. Гастроном состоял из четырех отделов, не связанных между собой. В одном продавали - мясо и рыбу, в другом - колбасы и сыры, в третьем — молочные продукты и хлеб, в четвертом — выпечку, вино и свежие фрукты. Однако в 1990-е годы гастроном закрыли, площадь сдали под кафе, а позже в нем открыли ресторан средиземноморской кухни Balzi Rossi. Внутри до сих пор сохранились элементы сталинского ампира - мраморные колонны, люстры, высокие потолки и лепнина.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- В ресторане никогда не было многолюдно, так как он изысканный, цены высокие. Но иногда люди заходили после экскурсий по сталинской высотке, чтобы увидеть декор советского гастронома, - рассказывает KP.RU Светлана, бывшая пиар-менеджер ресторана.

После инцидента ближайшие станции метро «Баррикадная» и «Краснопресненская» работают в штатном режиме.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее столичный Департамент транспорта сообщил о переносе Ночного веломарафона, который должен был пройти этим вечером по Садовому кольцу.

По словам корреспондентов KP.RU, передающих с места, любители двухколесной техники разъезжаются по домам.

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