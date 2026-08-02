Собянин: 290 тыс. человек переехали в новые квартиры по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел промежуточные итоги программы реновации. Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Столичной программе реновации исполнилось 9 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел промежуточные итоги. По его словам, реновация стала ускорителем не только для строительной отрасли России, но и экономики в целом. Так, стройматериалы и технику, с помощью которых в Москве строят дома для горожан, переезжающих из старых домов в новостройки, поставляют заводы из 15 регионов. Импортозамещение – почти стопроцентное.

- Раньше строительство дома занимало около 2-2,5 лет. Теперь специалисты создают надежные здания гораздо быстрее благодаря префабам и крупномодульному строительству, - уточнил мэр. - Шесть новостроек возвели по Программе реновации меньше чем за год.

По словам Сергея Собянина, этот опыт столицы по новым технологиям строительства можно использовать и в регионах.

- Программа изменила подход к формированию жилых кварталов. На месте старых домов появляются современные комплексы с удобными планировками, уникальной архитектурой, благоустроенными дворами, безбарьерной средой и необходимой социальной инфраструктурой.

На данный момент на территории Москвы ввели уже более 500 жилых комплексов, построенных в рамках программы реновации. В новые квартиры переехали уже около 290 тысяч горожан. Еще 240 тысяч человек должны будут это сделать в течение 2026-2028 годов. Прямо сейчас в Москве проектируют и строят около 11 млн квадратных метров жилья.

- В 12 районах столицы Программа реновации полностью завершена. Среди них - Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Лианозово, Ново-Переделкино и другие, - резюмировал Сергей Собянин.