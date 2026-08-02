100 тысяч рублей за 9 минут: В Москве выписали рекордный штраф паре, которая каталась на самокате вдвоем

За катание на самокате вдвоем по парку москвичам прилетел штраф в 100 000 рублей. Фото: социальные сети.

- 100 тысяч? За поездку на 9 минут?!

Молодой человек показывает экран своего телефона, где в приложении сервиса, сдающего в аренду электросамокаты, действительно черным по белому: «ваш долг 100 000 рублей».

Этот ролик буквально взорвал соцсети. Выложившая его девушка показала, с чего все началось. Вот они с парнем весело катят вдвоем на самокате по широкой аллее парка. Зелень, солнышко, Москва. А вот уже с округлившимися глазами рассматривают сообщение от сервиса в приложении.

По словам героини ролика, штраф им прилетел, потому что их с парнем во время езды сфотографировал сотрудник сервиса, менявший неподалеку батареи других электросамокатов.

- Мы узнали: а если бы нас увидел сотрудник ГАИ, штраф был бы всего 800 рублей, - резюмирует девушка.

Это действительно так. Такой штраф по КоАП (Кодексу об административных правонарушениях) могут выписывать электросамокатчикам, которые не спешиваются на пешеходных переходах, превышают скорость или берут пассажиров.

Однако у самих сервисов – свои внутренние правила, с которыми клиент соглашается при регистрации. Клиентов, которые гоняют на одном транспорте вдвоем, а то и втроем, начали штрафовать еще в 2024 году. Именно тогда одна из компаний впервые выписала москвичу 100-тысячный штраф - сумму списали с привязанной к приложению банковской карты. Как объяснили в сервисе, так бизнес начал выполнять рекомендации столичного Департамента транспорта, который призвал сервисы аренды повысить денежные наказания для нарушителей.

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