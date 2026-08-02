Команда «П.В.О» стала победительницей любительского футбольного турнира Летний кубок НФЛ Москвы 7х7. В финале она обыграла сборную журналистов и читателей «Комсомольской правды».
Игроки «П.В.О» повели в счете еще в первом тайме, а потом удвоили свое преимущество. Однако «комсомольцам» удалось отыграть один мяч. А затем Илья Шурыгин из команды «КП» заставил соперников нарушить правила в собственной вратарской площадке, и судья назначил пенальти. Так у газетчиков появился шанс сравнять счет, однако удар не удался. Дальше было несколько попаданий в штанги и перекладины, но этот счет с минимальным перевесом (2:1) сохранился до финального свистка.
В матче за первое место «Долгопа Юнайтед» обыграла команду «Северный человек».
- Турнир, я считаю, получился очень интересным, - рассказывает один из организаторов лиги НФЛ Евгений Швец. – С одной стороны, еще до старта некоторые считали, что в финале, скорее всего, сойдутся именно «П.В.О» и «КП», а с другой конкуренция была очень велика – например, очень серьезные команды «Звезда» и «Северный» даже не смогли выйти из группы. Отрадно, что турнир вызывал большой интерес и у зрителей, благодаря информационной поддержке сайта KP.RU. На некоторые матчи у поля и на трибунах собирались до сотни зрителей. Знаю, что на игры некоторых профессиональных команд ходит меньше.
Евгений Швец отмечает, что настоящим лидером команды «Комсомольская правда» на этом турнире стал Илья Шурыгин, забивший несколько важных мячей.
- Сейчас он капитан медиафутбольного клуба «Банка», в прошлом играл на профессиональном уровне в ФК «Томь», в свое время поиграл с легендами нашими футбола – Романом Павлюченко, Александром Самедовым, Ренатом Янбаевым и многими другими. На этом турнире, можно сказать, именно Шурыгин тащил команду «КП» к победе. Но футбол такая игра, что иногда все решают несколько ошибок, а мяч может не идти в ворота соперников.
Стоит отметить, что игры турнира проходили на новой общедоступной футбольной площадке, которую построили в столичном районе Северный – у большого нового ЖК на Долгопрудной аллее.
- Подобные любительские турниры очень важны для развития массового спорта. Поэтому мы обращались в администрацию района с просьбой разрешить нам проводить на этом чудесном стадионе спортивные соревнования на регулярной основе. Поле прекрасное. Есть трибуны. А еще рядом есть раздевалки и туалет, но пользоваться ими пока почему-то нельзя. Проводя такие турниры для местных жителей, мы на добровольных началах делаем большое дело, я считаю. Было бы здорово, если бы и чиновники нас хотя бы чуть-чуть поддерживали.