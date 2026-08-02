В атаке - «Комсомольская правда». Фото: НФЛ

Команда «П.В.О» стала победительницей любительского футбольного турнира Летний кубок НФЛ Москвы 7х7. В финале она обыграла сборную журналистов и читателей «Комсомольской правды».

Игроки «П.В.О» повели в счете еще в первом тайме, а потом удвоили свое преимущество. Однако «комсомольцам» удалось отыграть один мяч. А затем Илья Шурыгин из команды «КП» заставил соперников нарушить правила в собственной вратарской площадке, и судья назначил пенальти. Так у газетчиков появился шанс сравнять счет, однако удар не удался. Дальше было несколько попаданий в штанги и перекладины, но этот счет с минимальным перевесом (2:1) сохранился до финального свистка.

Илья Шурыгин на этом турнире был настоящим лидером «КП». Фото: НФЛ

В матче за первое место «Долгопа Юнайтед» обыграла команду «Северный человек».

- Турнир, я считаю, получился очень интересным, - рассказывает один из организаторов лиги НФЛ Евгений Швец. – С одной стороны, еще до старта некоторые считали, что в финале, скорее всего, сойдутся именно «П.В.О» и «КП», а с другой конкуренция была очень велика – например, очень серьезные команды «Звезда» и «Северный» даже не смогли выйти из группы. Отрадно, что турнир вызывал большой интерес и у зрителей, благодаря информационной поддержке сайта KP.RU. На некоторые матчи у поля и на трибунах собирались до сотни зрителей. Знаю, что на игры некоторых профессиональных команд ходит меньше.

Один из организаторов НФЛ Евгений Щвец. Фото: НФЛ

Евгений Швец отмечает, что настоящим лидером команды «Комсомольская правда» на этом турнире стал Илья Шурыгин, забивший несколько важных мячей.

- Сейчас он капитан медиафутбольного клуба «Банка», в прошлом играл на профессиональном уровне в ФК «Томь», в свое время поиграл с легендами нашими футбола – Романом Павлюченко, Александром Самедовым, Ренатом Янбаевым и многими другими. На этом турнире, можно сказать, именно Шурыгин тащил команду «КП» к победе. Но футбол такая игра, что иногда все решают несколько ошибок, а мяч может не идти в ворота соперников.

Команда «П.В.О» празднует победу в Летнем кубке. Фото: НФЛ

Стоит отметить, что игры турнира проходили на новой общедоступной футбольной площадке, которую построили в столичном районе Северный – у большого нового ЖК на Долгопрудной аллее.

- Подобные любительские турниры очень важны для развития массового спорта. Поэтому мы обращались в администрацию района с просьбой разрешить нам проводить на этом чудесном стадионе спортивные соревнования на регулярной основе. Поле прекрасное. Есть трибуны. А еще рядом есть раздевалки и туалет, но пользоваться ими пока почему-то нельзя. Проводя такие турниры для местных жителей, мы на добровольных началах делаем большое дело, я считаю. Было бы здорово, если бы и чиновники нас хотя бы чуть-чуть поддерживали.