Первая десятидневка августа станет самой теплой за все это лето Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Три по тридцать состоялись! 2 августа днем зафиксированы + 30 градусов на реперной станции ВДНХ. Таким образом, сообщили «ИА Метеоновости», за все лето это уже третий день, когда температурный прогрев воздуха преодолел отметку «+30» (в 14.00 воскресенья). 10 июня, 2 июля и 2 августа - по одному разу на каждый месяц. Но еще не вечер! Если солнце еще сильнее раскочегарится, 2 августа может стать еще и самым жарким днем всего лета. Так что держим кулачки, мнем панамки.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем тг-канале написал, что выше +30 на термометрах будет не один день в августе, а два. Следующий - ориентировочно в четверг 6 августа.

- Уже очевидно, что первая десятидневка станет самой теплой за все это лето, - подытожил Шувалов. - Пока рано загадывать, какими будут вторая и третья декада, но с такой запевкой август может стать самым теплым месяцем лета-26. В 21-м веке такое случалось трижды: в 2007, 2022 и 2023 годах.

В целом июль 2026 года в столице оказался самым обычным месяцем по температурным характеристикам, отмечают «ИА Метеоновости». Средняя температура составила +19,9°, что всего на 0,2° выше средних многолетних значений. При этом москвичи пережили как минимум 8 довольно резких колебаний - так называемые температурные качели. Самым холодным днем стал 17 июля с +10,4°, а самым теплым, как уже говорилось, - 2 июля с +30,4°. По осадкам тоже все гладенько - без рекордов. С 71% месячной нормы нынешний июль занял 7-е место в списке самых сухих июлей в XXI веке.

В августе средняя температура воздуха окажется лишь на 0–1° выше нормы. Осадки - тоже “обычные”: при норме 78 мм, в течение месяца выпадет 70–85 мм.

В понедельник, по прогнозу Гидрометцентра России, в Москве и Московской области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, по области местами грозы. Ночью 16-18° (в центре Москвы 19-21°), по области 14-19°. Днем воздух в столице прогреется до 25-27°, по области чуть теплее - 23-28°. Без осадков.

Во вторник, 4 августа, ночью будет чуть прохладнее (на 2-3 градуса), а днем - чуть жарче (до 29°). Среда, четверг и пятница - примерно такие же, разве что местами обещают кратковременные небольшие дожди.