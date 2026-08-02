Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, в России отмечается 96-я годовщина создания Воздушно-десантных войск (ВДВ). В этом году праздничная программа в Москве также приурочена к Ильину дню и 420-летию Ильинского набата.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Основные торжества прошли на Красной площади: крестный ход, выступление сводного военного оркестра ВДВ, показ роты почетного караула курсантов и исполнение песен военнослужащими парадных расчетов, а также торжественное прохождение подразделений ВДВ и военно-патриотических клубов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Празднования также состоялись в парке «Зарядье». Там гостей ожидали исторические и культурные события, посвященные как Воздушно-десантным войскам, так и многовековой истории Ильинки - одной из старейших улиц Москвы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Парк «Горького» не остался в стороне. Он ежегодно становится традиционной площадкой сбора обладателей голубых беретов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А парк «Патриот» посвятил свою программу действиям современных разведывательно-диверсионных подразделений. Для его посетителей показана зрелищная военно-тактическая постановка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия отмечает два праздника в один день: Владимир Путин поздравил десантников и железнодорожников