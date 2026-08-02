Сила на помосте и в жизни

Участники познакомились с техникой выполнения базовых упражнений и получили индивидуальные рекомендации. Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Москве состоялась необычная тренировка. Занятие для ветеранов специальной военной операции провел спортсмен, чьи достижения на мировой арене вызывают восхищение. Четырехкратный чемпион мира, неоднократный рекордсмен России по жиму штанги лежа Роман Брехов лично показал участникам, как работают над собой «железные люди».

Мероприятие стало логичным продолжением масштабной городской программы. Власти столицы уделяют особое внимание тому, чтобы защитники, вернувшиеся со службы, могли плавно интегрироваться в мирную жизнь, и спорт здесь играет одну из ключевых ролей.

ТОЧКА ОПОРЫ

«Спорт - важная часть системы адаптации и социализации бывших военнослужащих, - отметила директор Единого центра поддержки Дария Старовойтова. - Физическая активность помогает участникам СВО восстанавливать форму, укреплять уверенность в себе, расширять круг общения и находить новые цели после возвращения со службы».

В Едином центре стараются сделать реабилитацию максимально гибкой. Кто-то предпочитает индивидуальные занятия с профессиональными наставниками, которые учитывают особенности здоровья каждого, а кто-то ищет вдохновение в общении с титулованными гостями. По словам Дарии Старовойтовой, важно, чтобы каждый ветеран мог найти для себя то направление, которое откликается именно его сердцу и физическим возможностям.

Роман Брехов продемонстрировал технику выполнения базовых упражнений и разобрал с ветеранами принципы безопасных тренировок. Особый акцент был сделан на возможностях адаптивного спорта: атлет показал, как можно работать с отягощениями, имея протезы, и насколько доступным может быть пауэрлифтинг для людей с физическими ограничениями.

Ветераны СВО активно вовлекались в процесс. Получили индивидуальные советы от мастера спорта международного класса. По словам Романа, главное, что он хотел донести до зала, - это то, что физические особенности не должны становиться преградой.

«Пауэрлифтинг прежде всего укрепляет дух, и именно поэтому его называют спортом железных людей. Не так важно, есть у тебя особенности здоровья или нет, гораздо важнее настрой», - подчеркнул чемпион.

ВЕРА В СЕБЯ ЧЕРЕЗ МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ

«Мастер-класс дал настоящий заряд энергии. Когда рядом такой спортсмен, сразу хочется работать больше и не останавливаться. Спорт помогает вернуть веру в себя: сначала радуешься небольшим успехам, а потом понимаешь, что можешь гораздо больше, чем казалось. Это дает силы ставить новые цели и двигаться вперед», - поделился ветеран СВО Алексей Выборнов.

За плечами тренера Единого центра Анастасии Шевелевой - более двух лет работы с этой категорией спортсменов. Ее подопечные уже не раз доказывали, что могут достойно выступать на соревнованиях. Анастасия объясняет успех простой формулой: доступность и внимание. Упражнения подбирают так, чтобы они были безопасны, но при этом эффективны, сопровождают подопечных на всех этапах.

Для многих ветеранов зал становится вторым домом. Это не просто реабилитация, а полноценное увлечение, возвращающее веру в свои силы и дающее ощущение полноты жизни.

ВАЖНО!

Какую помощь оказывают ветеранам?

Поддержка защитников Отечества является безусловным приоритетом для московских властей. Единый центр при Департаменте труда и соцзащиты работает как единая экосистема: здесь помогают и во время службы, и после возвращения. Помимо тренажерного зала для ветеранов работает бильярд, творческие и кулинарные мастерские, музыкальная студия - чтобы каждый мог провести время с пользой для души и тела.