Морской корабль и яйцо Фаберже: Какие необычные здания построят в Москве

Фото: stonebrokers.ru

Еще несколько необычных зданий появятся в столице. Среди них - офисные комплексы, жилые дома и многоэтажный паркинг.

В мэрии Москвы рассказали, что и где увидим уже в ближайшие годы.

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Деловой комплекс, напоминающий морской корабль, «пришвартуется» на севере города. В нем разместят две офисные башни высотой 13 и 23 этажа, а также отдельное двухэтажное здание под ресторан. В комплексе создадут приватные террасы с эффектными видами на «Сити», Останкинскую башню, Москву-реку и другие столичные красоты. Там появятся в том числе бизнес-гостиная, конференц-зал, гастрономический хаб, торговая галерея, подземный паркинг.

Между строениями благоустроят центральную площадь с деревьями, цветниками, лавочками и фонарями. Здесь смогут отдыхать сотрудники и посетители комплекса, а также жители соседних домов. Рядом поставят павильоны для работы на открытом воздухе.

Где: ст. м. «Савеловская», ул. Сущевский Вал, вл. 31.

Фото: stonebrokers.ru

ДИСКОБОЛ НА КРЫШЕ

Жилой квартал с офисной башней, похожей на яйцо Фаберже, построят в центре Москвы. Здание в форме эллипса украсят панорамным остеклением и декоративной сеткой с рисунком в виде ромбов. Авторы проекта взяли за основу дизайн пасхального яйца «Алмазная сетка», созданного фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи в 1892 году. Необычное сооружение разместят на небольшом здании, в котором откроют магазины.

Фасады соседних домов высотой от 8 до 24 этажей дополнят колоннами, пилястрами, балюстрадами, коваными металлическими ограждениями. А на верхних этажах сделают колоннаду арок, добавив скульптуры на кровле. Среди фигур будет, например, копия древнегреческой статуи «Дискобол».

Арками высотой в 2-3 этажа оформят и парадные входы в квартал. Во внутреннем зеленом дворике обустроят места для встреч и отдыха жителей, спорта, детских игр, а также торговую галерею.

Где: МЦК Лужники, Лужнецкая наб., вл. 10А.

Фото: unkarchitects.com

Фото: unkarchitects.com

СРЕДИ РОМАШЕК И ЗЛАКОВ

Здание 8-этажного паркинга в районе Внуково в Новой Москве украсят муралы в стиле импрессионизма. Их разместят на северной и южной стороне фасада во всю высоту строения. Там изобразят девушку в соломенной шляпе и легком платье на летней лужайке среди ромашек и злаков.

Первый этаж здания отдадут под магазины, кафе и другие полезные для горожан сервисы. По вечерам и ночью здесь будут включать архитектурную подсветку.

Для машин обустроят 465 мест, в том числе 7 - для мотоциклов и 10 - с зарядными станциями для электромобилей. А на эксплуатируемой кровле откроют еще 62 машино-места. Открытые уровни со стоянками спрячут за наклонными панелями цвета слоновой кости.

Около паркинга появится благоустроенное пространство с зонами отдыха, перголами, арт-конструкциями в виде декоративных хромированных камней. Вдоль прогулочных дорожек высадят клёны, гортензию, чубушник, ивы.

Где: МЦД-4 Санино, Боровское ш., около д. Большое Свинорье.

Фото: mos.ru

ЗОЛОТО, МЕДЬ И БРОНЗА

Жилые дома с закругленными углами возведут на юго-востоке Москвы. Металлические фасады каждой из восьми частей здания украсят своим рисунком и цветом. Среди них - серо-зеленый, белый, золотистый, медный и бронзовый. При помощи ступенчатой кровли создадут просторные террасы на верхних этажах.

Первые этажи отдадут под фитнес, детскую игровую комнату, магазины. В приватном дворе-парке разместят детские и спортивные площадки, озелененные зоны отдыха.

Где: ст. м. «Дубровка», ул. Новоостаповская, вл. 3.

Фото: mos.ru

ЛЕД ПОД СОЛНЦЕМ

В центре столицы на берегу Яузы разместят жилой комплекс с двумя ступенчатыми корпусами высотой 9 и 15 этажей. Каскады из эркеров и панорамное остекление делают дома похожими на кристаллы льда.

Во внутреннем дворе появятся прогулочные аллеи, цветочные композиции, зоны отдыха и арт-конструкции. На первых этажах домов откроют магазин здорового питания, кофейню, салон красоты.

Где: ст. м. «Электрозаводская», ул. Новая Дорога, вл. 11Б.

Фото: mos.ru

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