Забег в декорациях: как «Москино» превратилось в спортивную арену

Фото: предоставлено пресс-службой «Кинозабега».

В кинопарке «Москино» впервые прошел «Кинозабег». Мероприятие состоялось 1 августа по действующим съемочным площадкам крупнейшего кинопарка страны. В забеге приняли участие более 1500 любителей кино и спорта из Москвы и 40 российских регионов.

Участники «Кинозабега» преодолели дистанции на 5 и 10 километров, для детей состоялся отдельный старт - на 500 метров, а любители спокойного темпа присоединились к трехкилометровой прогулке без временного учета. Маршруты проходили через следующие локации: «Парк сказок», «Ковбойский городок», декорации «Москвы 1940-х годов», «Уездный город», «Центр Москвы», «Исторический Манеж», «Соборная площадь Москвы», «Самолет Ту-154».

Кроме того, все участники, которым удалось преодолеть дистанции «Кинозабега», получили памятные медали, а победители награждены кубками первого, второго и третьего места.

Фото: предоставлено пресс-службой «Кинозабега».

Для участников и гостей забега была подготовлена развлекательная программа. Посетители приняли участие в постановочной съемке сцены из фильма «Свадьба в Малиновке», увидели шоу каскадеров «Раз ковбой, два ковбой» в «Ковбойском городке», создали собственный кинопостер с помощью цифровых технологий, посетили фотозоны, мастер-классы и экспресс-туры по территории кинопарка. А на красной дорожке, подготовленной для этого мероприятия, каждый гость мог почувствовать себя звездой кино.

«Впервые на территории кинопарка "Москино" "Кинозабег" объединил тысячи участников и зрителей не только из Москвы, но и из других регионов страны. Это мероприятие стало настоящим праздником, открывшим новый формат досуга для всей семьи. Особую ценность мероприятию придала благотворительная инициатива в поддержку почетных артистов театра и кино. ... Уверены, что такое яркое событие положит начало новой традиции и в дальнейшем привлечет еще больше участников и гостей», – сказала заместитель гендиректора по событийному маркетингу кинопарка «Москино» Ситора Даргель.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке Департамента культуры города Москвы и стало частью специального проекта «Бегом по Золотому кольцу».