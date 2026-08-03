Москвичи смогут попробовать "Сахарный малыш" и "Огонек": сезон арбузов открыли в столице

3 августа - День арбуза, открывающий сезон популярной полосатой ягоды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице ко Дню арбуза, который ежегодно неофициально отмечают 3 августа, открыли бахчевые развалы. Выбрать самые сладкие и сочные арбузы можно будет в 145 торговых точках во всех районах города, которые будут работать до начала октября. Рассказываем, какие необычные сорта привезли в этом году в Москву.

Признак спелости арбуза — звонкий звук

Традиционные бахчевые развалы, как и в прошлые годы, открыли рядом с продуктовыми магазинами, но есть и полюбившиеся горожанам отдельно стоящие развалы. Сюда свезли арбузы от проверенных поставщиков с юга - из Астрахани, Дагестана и Тамбовской области.

"Горожане знают, если на улицах города появились локации с бахчевыми, значит уже можно смело покупать отечественную ягоду", — рассказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг Москвы.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чуть позже появятся "полосатики" из Липецкой и Воронежской областей. Это другие сорта арбузов. Известно, что привезут "Сахарного малыша" с нежной ярко-красной мякотью, которого местные называют "Малыш крымский", и несколько видов бессемянных арбузов.

Продавцы помогут выбрать спелые плоды на месте, однако покупателям и самим стоит обращать внимание на визуальные особенности.

"По своему опыту, а занимаюсь бахчевыми я уже 15 лет, покупатели смотрят на нижнюю часть арбуза — считается, что у плодов с большой отметиной мякоть может быть слаще, и это действительно так. И, конечно, стучат: признак спелости — звонкий звук", - говорит Алексей Барсуков, продавец московских ярмарок.

А вот дыни фермер советует выбирать по запаху: если аромат выраженный и яркий, то плод сладкий и спелый. Но самое главное - убедиться, что на арбузе или дыне нет повреждений (вмятин и трещин), которые могли появиться при транспортировке.

На московских ярмарках из года в год пользуются спросом несколько сортов и москвичи приходят целенаправленно именно за ними: "Каристан" со сладким и насыщенным вкусом из Дагестана, а также небольшого размера - "Огонек" (они обычно около 5 кг, что оптимально для семьи).

Хранить в прохладном месте

Целые арбузы и дыни после покупки, конечно, лучше не хранить, а сразу есть. Но если все же нужно подождать, то в домашних условиях арбузу лучше подыскать прохладное место. А после разрезания арбуз и дыню необходимо убрать в холодильник, при этом закрыв пищевой пленкой. Перед повторным употреблением рекомендуется срезать тонкий верхний слой мякоти. Шеф-повара известных ресторанов советуют смотреть на арбузы и дыни не только, как на десерт, но и использовать мякоть для легких летних блюд, закусок, салатов и даже супов - повторить холодный гаспачо с базиликом не составит труда.

ВАЖНО

Каждый арбуз проходит проверку

На прилавки бахчевые не поступают без проверки. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.

КСТАТИ

Можно ли покупать половинки арбузов?

Врачи и специалисты Роспотребнадзора говорят об одном: вырезать ломтик на пробу или разрезать арбуз на части половинки или четвертинки строго запрещено. Ведь в месте разреза мгновенно размножаются вредные микроорганизмы.

Покупать завернутые в пленку половинки и четвертинки арбузов врачи не советуют Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Продажа разрезанного арбуза запрещена, так как есть риски для здоровья. Люди могут легко заразиться сальмонеллезом, дизентерией, получить пищевую токсикоинфекцию. Ведь когда мы с вами покупаем домой арбуз, мы сначала его моем, сушим. И только потом берем чистый нож и разрезаем, как это сделали в месте продажи - неизвестно. А если арбуз еще и был не свежий или накачан химикатами, то можно получить тяжелое отравление", - рассказала KP.RU Ольга Шарапова, заслуженный врач России.