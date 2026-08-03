Станцию «Южный порт» столичного метро построят в индустриальном стиле

Станцию метро «Южный порт» начали около месяца назад. Она станет частью Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии, разместится между «Кожуховской» и «Печатниками». Фото: mos.ru

Станцию метро «Южный порт» начали около месяца назад. Она станет частью Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии, разместится между «Кожуховской» и «Печатниками». Визуально новую станцию оформят в духе индустриальном стиле.

"Территория бывшей промзоны «Южный порт» переживает масштабную реорганизацию, - напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. - Возводятся бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы, торговые галереи. Но в советское время там работал один из крупнейших грузовых портов Москвы. Район был плотно застроен складами и цехами".

Фото: mos.ru

Одна из главных особенностей будущей станции – ее интегрируют в автодорожный тоннель.

При этом внешний вид «Южного порта» будет иметь прямую отсылку к истории этого места. Стены, арки и своды отделают клинкерным кирпичом терракотового оттенка, а зону эскалаторов – мозаикой из разных пород натурального камня. Здесь появится огромная панорама торгового порта, которая наверняка станет главной фишкой и достопримечательностью будущей станции. А еще в «Южном порту» архитекторы создадут эффект «второго света» - за свет двух освещенных уровней. Нечто похожее, с крытыми переходами, можно увидеть на «Комсомольской» Сокольнической линии.

Фото: mos.ru

"Завершить строительство планируется в 2030 году, - уточнил мэр. - Станция улучшит транспортную доступность Южнопортового района — поездки станут удобнее и комфортнее".

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru