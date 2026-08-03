«Мы идем в графике»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл движение на предпоследнем участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА)

Фото Александры Степановой

В Подмосковье завершается строительство одного из самых масштабных автодорожных проектов последних лет - Южно-Лыткаринской автодороги. Ее возводят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл очередной, предпоследний по счету, участок ЮЛА. Эти 9,3 километра автодороги соединят трассы М-2 «Крым» и А-105, протянувшись от Каширского шоссе до ЖК «Видный город». После полного запуска ЮЛА станет полноценным юго-восточным дублером МКАД.

Вместе с губернатором побывал на объекте и побеседовал с местными жителями депутат Государственной Думы Роман Терюшков.

Андрей Воробьёв поблагодарил за работу строителей.

- Строить в таком мегаполисе, а особенно дорогу — это всегда очень непросто. Но мы идем в графике, - сказал губернатор. - Очередной участок, который сегодня открываем, а это более 9 километров, позволит жителям Ленинского городского округа перемещаться более комфортно и экономить время.

Последний участок ЮЛА, длиной около 7 километров, планируют открыть уже в сентябре текущего года.

- Это сложный участок — там проходит и газопровод, и нефтепровод, и все коммуникации: проделана большая работа, чтобы все это переложить и переключить, - отметил Андрей Воробьёв. - Когда дорога будет полностью готова, у нас свяжутся М-12 на востоке и М-2 на юге. Эти почти 45 км полностью исключают необходимость выезда на МКАД: можно ехать быстрее, комфортнее и удобнее в ту точку, которая нужна — на работу, домой. Мы очень надеемся, что ЮЛА будет востребована. По крайней мере, те отзывы, которые мы слышим от жителей, уже сейчас нас радуют.

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги разгрузит Симферопольское шоссе. Жители Видного благодаря ему смогут экономить на поездках до 30 минут.

Текущая готовность трассы – 97%. На объекте трудятся около 1000 человек и 400 единиц техники.

Стоит отметить, что после полноценного запуска ЮЛА (а это 45 км) работы на территории этой «экосистемы» будут продолжаться – в течение годы рабочие будут благоустраивать прилегающую территорию, обустраивать пешеходные дорожки, съезды и так далее.

По оценкам специалистов, улучшение транспортной доступности в этой части Подмосковья почувствуют на себе более 2,5 млн жителей области и Москвы. Например, от М-2 до А-105 можно будет добраться всего за 10 минут, вместо нынешних получаса, а от той же трассы «Крым» до аэропорта Домодедово – за 22 минуты вместо 40.

Роман Терюшков назвал ЮЛА важнейшим инфраструктурным объектом.

- Магистраль разгрузит многие округа — так, путь из Ленинского до Томилина, Краскова или Балашихи будет занимать не более 15–20 минут, хотя раньше люди простаивали в пробках больше часа, - сказал депутат Госдумы. - Не придется и делать огромные крюки через МКАД. Например, если человек живет в Видном, а дача у него в Раменском или нужно доехать до Жуковского и Коломны, то вместо 1,5-2 часов дорога займет минуты. Мы сегодня обсуждали с жителями и навигацию экстренных служб. Если раньше поездка врача скорой помощи или узкого специалиста из Ленинского округа в Балашиху могла занять больше часа, то по новой трассе это будет в 3-4 раза быстрее.