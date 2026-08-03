Чистые акватории столицы

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице продолжается масштабная системная работа по восстановлению и благоустройству городских водоемов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили комплексную реабилитацию сразу трех крупных водных объектов: пруда в парке 50-летия Октября на западе столицы, Дунькиного пруда в Зеленограде и Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все эти водоемы — многолетние любимые места отдыха местных жителей. Однако до начала работ они находились в неудовлетворительном состоянии: на дне скопились гигантские объемы ила, уменьшилась глубина, началось активное зарастание водорослями, а береговые полосы постепенно разрушались. В связи с этим было принято решение о проведении их полноценного обновления.

Обследования городских водоемов специалисты проводят регулярно. В случае выявления проблем принимается решение о реабилитации, а сам список водных объектов формируется ежегодно с обязательным учетом пожеланий москвичей.

От Зеленограда до Люблина: как обновляли городские водоемы

Работы на каждом из трех объектов проходили в несколько ключевых этапов, включавших очистку дна, формирование водоупорного слоя, ремонт берегов и создание специальных зон биоплато.

Пруд в парке 50-летия Октября (ЗАО)

Водоем площадью 0,6 гектара был изначально создан искусственно в пойме реки Раменки. В ходе реабилитации специалисты:

• Извлекли более 2,3 тысячи кубометров иловых отложений, что позволило восстановить необходимую глубину и минимизировать зарастание.

• Сформировали ложе пруда, создав надежный водоупорный слой.

• Отремонтировали береговую полосу протяженностью 348 метров: сохранили старые откосы и добавили новые пологие спуски, удобные для выхода водоплавающих птиц.

• Привели в порядок бетонный участок берега, а оставшуюся полосу укрепили биоматериалом и обустроили газон.

• Обновили зону биоплато площадью около 300 квадратных метров.

«Пруд в парке 50-летия Октября был искусственно создан в пойме реки Раменки, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но на момент обследования водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, в настоящее время работы выполнены в полном объеме», — рассказал Петр Бирюков.

Дунькин пруд (ЗелАО)

Любимый водоем жителей Зеленограда также прошёл глубокую очистку:

• Извлекли свыше 5,6 тысячи кубометров ила. Это позволит минимизировать риск прогревания верхних слоев воды и локализовать процессы цветения.

• Сформировали ложе водоема с помощью отсыпки крупнозернистого песка и устройства водоупорного слоя.

• Отремонтировали береговую полосу протяженностью почти 241 метр, обустроив в северной части пологий выход для водоплавающих птиц.

• Сформировали зону биоплато площадью 250 квадратных метров.

«Ранее водоем, являющийся любимым местом отдыха жителей округа, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — рассказал Петр Бирюков.

Верхний Люблинский пруд (ЮВАО)

Масштабные работы развернулись на одном из самых крупных водоемов площадью 3,7 гектара:

• Извлечен рекордный объем иловых отложений — 49 тысяч кубометров.

• Выполнено профилирование дна при помощи отсыпки песком, что создало оптимальную глубину для предотвращения зарастания и цветения.

• Старое железобетонное оформление берегов полностью демонтировали и смонтировали новые современные участки берегоукрепления.

• Обустроили сразу три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров.

«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, в настоящее время работы завершены», — отметил Петр Бирюков.

Зеленые фильтры: 97,1 тысячи водных растений для 13 прудов

Высадка водных растений в акваторию — это завершающий и ключевой этап реабилитации. Благодаря природным функциям водной флоры создается уникальная устойчивая экосистема, которая способствует естественному самоочищению воды и обеспечивает благоприятные условия для рыб и птиц.

Этим летом специалисты ГУП «Мосводосток» высадят 97,1 тысячи водных растений различных видов в акватории 13 прудов, где основные строительные работы завершились в 2025 году. Общая посадочная площадь на экологических площадках (зонах биоплато) составит около 5 тысяч квадратных метров.

Количество и расположение зон биоплато подбираются с учетом современных ландшафтных решений, чтобы флора не только очищала воду, но и становилась выразительным элементом городского пейзажа. Для каждого водоема создается индивидуальная ботаническая композиция.

Распределение саженцев по объектам:

• Верхний Люблинский пруд: 18,7 тысячи растений;

• Щучий пруд с протокой: 17,3 тысячи растений;

• Нижний Кузьминский пруд: 15,4 тысячи растений;

• Шибаевский пруд: 13,8 тысячи растений;

• Новоясеневский пруд: 10 тысяч растений;

• Дунькин пруд: 6,6 тысячи растений;

• Три Ясеневских пруда: 6,5 тысячи растений;

• Большой и Малый Воронинские пруды: 6,1 тысячи растений;

• Второй Кунцевский пруд: 1,4 тысячи растений;

• Пруд парка 50-летия Октября: 1,3 тысячи растений.

Технология и подбор флоры

Посадка осуществляется преимущественно в теплый период года, чтобы закрытая корневая система саженцев успела адаптироваться. Растения погружают прямо в верхний слой щебня и грунта зоны биоплато.

Экологи отбирают виды, характерные для средних широт России. В биоплато высаживают:

• Ирис;

• Сусак зонтичный;

• Рогоз узколистный;

• Тростник;

• Камыш;

• Кувшинку.

Эти растения выбирают не только за эстетику: доминируя в акватории, они забирают питательные вещества у нитчатых водорослей, сдерживают размножение сине-зеленых водорослей, предотвращают цветение, эффективно очищают воду от биогенных загрязнений и приводят биологическую систему в полное равновесие.

Масштабы работы Мосводостока: динамика и статистика

Московские специалисты ежегодно наращивают объемы озеленения акваторий. Для сравнения: в 2025 году специалисты ГУП «Мосводосток» высадили более 26 тысяч водных растений на пяти водоемах:

• Два Ивановских пруда (ВАО): 11 тысяч растений;

• Ярославский пруд (СВАО): 1,4 тысячи растений;

• Троицкий и Соловьиный пруды (ЮЗАО): около 14 тысяч растений.

Сегодня на обслуживании ГУП «Мосводосток» находится 290 городских прудов. Предприятие на постоянной основе проводит уборку водной глади и прибрежных территорий, регулярно проверяет чистоту воды и контролирует состояние экосистем.

Системная работа по реабилитации городских прудов и участков малых рек с обновлением берегов, очисткой дна и созданием самоочищающихся экосистем ведется в рамках формирования комфортной городской среды. Всего с 2012 года комплексное обновление провели уже на 178 водных объектах Москвы.