Чистые акватории столицы

В столице продолжается масштабная системная работа по восстановлению и благоустройству городских водоемов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили комплексную реабилитацию сразу трех крупных водных объектов: пруда в парке 50-летия Октября на западе столицы, Дунькиного пруда в Зеленограде и Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Все эти водоемы — многолетние любимые места отдыха местных жителей. Однако до начала работ они находились в неудовлетворительном состоянии: на дне скопились гигантские объемы ила, уменьшилась глубина, началось активное зарастание водорослями, а береговые полосы постепенно разрушались. В связи с этим было принято решение о проведении их полноценного обновления.
Обследования городских водоемов специалисты проводят регулярно. В случае выявления проблем принимается решение о реабилитации, а сам список водных объектов формируется ежегодно с обязательным учетом пожеланий москвичей.
Работы на каждом из трех объектов проходили в несколько ключевых этапов, включавших очистку дна, формирование водоупорного слоя, ремонт берегов и создание специальных зон биоплато.
Пруд в парке 50-летия Октября (ЗАО)
Водоем площадью 0,6 гектара был изначально создан искусственно в пойме реки Раменки. В ходе реабилитации специалисты:
• Извлекли более 2,3 тысячи кубометров иловых отложений, что позволило восстановить необходимую глубину и минимизировать зарастание.
• Сформировали ложе пруда, создав надежный водоупорный слой.
• Отремонтировали береговую полосу протяженностью 348 метров: сохранили старые откосы и добавили новые пологие спуски, удобные для выхода водоплавающих птиц.
• Привели в порядок бетонный участок берега, а оставшуюся полосу укрепили биоматериалом и обустроили газон.
• Обновили зону биоплато площадью около 300 квадратных метров.
«Пруд в парке 50-летия Октября был искусственно создан в пойме реки Раменки, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но на момент обследования водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, в настоящее время работы выполнены в полном объеме», — рассказал Петр Бирюков.
Дунькин пруд (ЗелАО)
Любимый водоем жителей Зеленограда также прошёл глубокую очистку:
• Извлекли свыше 5,6 тысячи кубометров ила. Это позволит минимизировать риск прогревания верхних слоев воды и локализовать процессы цветения.
• Сформировали ложе водоема с помощью отсыпки крупнозернистого песка и устройства водоупорного слоя.
• Отремонтировали береговую полосу протяженностью почти 241 метр, обустроив в северной части пологий выход для водоплавающих птиц.
• Сформировали зону биоплато площадью 250 квадратных метров.
«Ранее водоем, являющийся любимым местом отдыха жителей округа, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — рассказал Петр Бирюков.
Верхний Люблинский пруд (ЮВАО)
Масштабные работы развернулись на одном из самых крупных водоемов площадью 3,7 гектара:
• Извлечен рекордный объем иловых отложений — 49 тысяч кубометров.
• Выполнено профилирование дна при помощи отсыпки песком, что создало оптимальную глубину для предотвращения зарастания и цветения.
• Старое железобетонное оформление берегов полностью демонтировали и смонтировали новые современные участки берегоукрепления.
• Обустроили сразу три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, в настоящее время работы завершены», — отметил Петр Бирюков.
Высадка водных растений в акваторию — это завершающий и ключевой этап реабилитации. Благодаря природным функциям водной флоры создается уникальная устойчивая экосистема, которая способствует естественному самоочищению воды и обеспечивает благоприятные условия для рыб и птиц.
Этим летом специалисты ГУП «Мосводосток» высадят 97,1 тысячи водных растений различных видов в акватории 13 прудов, где основные строительные работы завершились в 2025 году. Общая посадочная площадь на экологических площадках (зонах биоплато) составит около 5 тысяч квадратных метров.
Количество и расположение зон биоплато подбираются с учетом современных ландшафтных решений, чтобы флора не только очищала воду, но и становилась выразительным элементом городского пейзажа. Для каждого водоема создается индивидуальная ботаническая композиция.
Распределение саженцев по объектам:
• Верхний Люблинский пруд: 18,7 тысячи растений;
• Щучий пруд с протокой: 17,3 тысячи растений;
• Нижний Кузьминский пруд: 15,4 тысячи растений;
• Шибаевский пруд: 13,8 тысячи растений;
• Новоясеневский пруд: 10 тысяч растений;
• Дунькин пруд: 6,6 тысячи растений;
• Три Ясеневских пруда: 6,5 тысячи растений;
• Большой и Малый Воронинские пруды: 6,1 тысячи растений;
• Второй Кунцевский пруд: 1,4 тысячи растений;
• Пруд парка 50-летия Октября: 1,3 тысячи растений.
Посадка осуществляется преимущественно в теплый период года, чтобы закрытая корневая система саженцев успела адаптироваться. Растения погружают прямо в верхний слой щебня и грунта зоны биоплато.
Экологи отбирают виды, характерные для средних широт России. В биоплато высаживают:
• Ирис;
• Сусак зонтичный;
• Рогоз узколистный;
• Тростник;
• Камыш;
• Кувшинку.
Эти растения выбирают не только за эстетику: доминируя в акватории, они забирают питательные вещества у нитчатых водорослей, сдерживают размножение сине-зеленых водорослей, предотвращают цветение, эффективно очищают воду от биогенных загрязнений и приводят биологическую систему в полное равновесие.
Московские специалисты ежегодно наращивают объемы озеленения акваторий. Для сравнения: в 2025 году специалисты ГУП «Мосводосток» высадили более 26 тысяч водных растений на пяти водоемах:
• Два Ивановских пруда (ВАО): 11 тысяч растений;
• Ярославский пруд (СВАО): 1,4 тысячи растений;
• Троицкий и Соловьиный пруды (ЮЗАО): около 14 тысяч растений.
Сегодня на обслуживании ГУП «Мосводосток» находится 290 городских прудов. Предприятие на постоянной основе проводит уборку водной глади и прибрежных территорий, регулярно проверяет чистоту воды и контролирует состояние экосистем.
Системная работа по реабилитации городских прудов и участков малых рек с обновлением берегов, очисткой дна и созданием самоочищающихся экосистем ведется в рамках формирования комфортной городской среды. Всего с 2012 года комплексное обновление провели уже на 178 водных объектах Москвы.