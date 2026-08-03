«По современным стандартам»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил детсад, который достраивают в Видном

Готовность объекта губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил вместе с депутатом Госдумы Романом Терюшковым. Фото Александры Степановой

В подмосковном Видном вышло на финишную прямую строительство детского садика «Лучик» на 330 малышей. После его запуска в жилом комплексе «Первый Южный» решится вопрос с дошкольными местами для большого ЖК, разгрузятся детсады соседних кварталах. Рабочие должны завершить отделку здания внутри и снаружи уже в середине августа. Дальше понадобится еще несколько недель, чтобы отстроить инженерную инфраструктуру, завезти мебель и так далее. По плану, детсад заработает уже в конце сентября – максимум начале октября.

Готовность объекта губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил вместе с депутатом Госдумы Романом Терюшковым.

- Ключевая задача — чтобы все образовательные учреждения и комплексы вводились своевременно, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы сегодня здесь, чтобы лично убедиться: детский сад готов, а 1 сентября следующего года откроется школа. Конечно, главное — чтобы и строители, и сами жители были полностью довольны результатом.

Стоит отметить, что застройщик возводит трехэтажный детский сад за свой счет и в ближайшее время официально передаст его на баланс городского округа.

- Такие детские сады всегда приятно посещать. Строительство ведется по современным стандартам, и ребенку, я думаю, здесь будет комфортно и интересно, - отметил губернатор. - Родители часто обращают внимание на то, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе — мы стараемся это также учитывать. Не менее важно и качество образования: сегодня малыши получают в детских садах весьма заметные знания — и читают, и рисуют, и занимаются творчеством, спортом. Наша задача — привлечь сюда сильных воспитателей и педагогов, которые смогут качественно подготовить ребят к школе.

При этом объект сдают с опережением графика почти на полгода. Инвестор также обязуется построить на территории ЖК еще два детских сада, но уже большей вместимости – на 500 и 600 ребят. Кроме того, компания взяла на себя и благоустройство 15 га близлежащей лесопарковой зоны, обустройство дорожек для пешеходов и велосипедистов до ближайшей железнодорожной станции, посадку более ста плодовых деревьев на здешнем бульваре.

Роман Терюшков отметил, что строительство детсадов и школ – один из самых актуальных вопросов для жителей подмосковных новостроек.

- Команда губернатора держит развитие социальной инфраструктуры на особом контроле, - сказал депутат. - Всего в этом году в Московской области запланировано построить 26 детских садов, и 5 из них уже открыли свои двери. Важно делать так, чтобы социальная инфраструктура успевала за стройкой новых жилкомплексов, а у родителей не возникало никаких проблем с устройством детей рядом с домом.