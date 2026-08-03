Столица формирует устойчивый спрос на отечественные электробусы

Фото: Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Больше миллиона пассажиров в сутки перевозят московские электробусы в будние дни. Это больше миллиарда поездок с момента появления нового вида транспорта в столице в 2018 году.

Развитие электробусного парка в Москве задает стандарты экологичного городского транспорта. Это эталон, на который другие могут ориентироваться, масштабируя эту практику.

Таким образом реновация в московском транспорте идет на пользу не только столице и ее жителям. Это сильно влияет на регионы. Москва формирует устойчивый спрос на российские электробусы и поддерживает промышленность в регионах, ведь современные машины производят ЛиАЗ (город Ликино-Дулево, Московская область) и КамАЗ (Набережные Челны, Республика Татарстан).

Это не может не оказывать позитивного влияния на экономику и качество жизни в регионах. Прежде всего потому, что обеспечивает рабочие места - свыше 275 тысяч мест появилось благодаря обновлению подвижного состава в Москве, в том числе закупке электробусов, вагонов метро, поездов и речных судов. Это не преувеличение, ведь именно на столицу приходится почти 14 процентов от общего объема закупок России, а это фактически каждый седьмой рубль.

Помимо этого столица еще и задает практику эксплуатации отечественной техники в крупном мегаполисе, в том числе передавая свой транспорт регионам. С 2016 года Москва передала больше 3 тысяч автобусов 52 регионам, в том числе Татарстану, Хабаровскому краю, Московской, Архангельской, Нижегородской, Челябинской областям.

Также с 2022 года Москва передала 120 автобусов и 90 остановочных павильонов Луганску в рамках сотрудничества. В 2025 году туда были доставлены два первых электробуса российского производства и зарядная станция. В 2026 году начали выполнять маршруты еще три.

Стоит отметить, что замена всего одного автобуса на электробус позволяет сократить выбросы углекислого газа примерно на 60 тонн в год. Так, по данным Мосэкомониторинга, с начала перехода на электробусы по 2025 год удалось предотвратить выброс в атмосферу около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ и примерно 300 тысяч тонн углекислого газа. Также новый транспорт сократил использование дизельного топлива более чем на 400 тысяч литров в день.

И это еще не конец. В 2026 году Москва получит около 500 инновационных машин. В последующие годы планируется поставлять еще по 560 электробусов в год. К 2030 году в столице чудо-машин будет уже около 6 тысяч. Это больше 45% парка Мосгортранса.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Денис ГРИШКИН/Пресс-служба мэра Москвы

Мосгортранс - это крупнейший оператор наземного транспорта России, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Его замечательный коллектив обслуживает в сутки свыше 4,5 миллиона поездок на более чем 900 маршрутах - надежно, комфортно. В парке Мосгортранса больше пяти тысяч единиц современной техники.

Если в 2018 году электробусы были показателем прогресса, то сейчас они шагнули далеко вперед. Чудо-машина тогда могла проехать около 50 километров на одном заряде, сейчас это уже 90 километров. Воздушная завеса при открытии дверей для сохранения комфортного микроклимата внутри, сенсорные кнопки открывания дверей, адаптивное освещение салона, двери, открывающиеся наружу, а не внутрь - это и многое другое было доработано ради комфорта пассажиров.

- Мы получаем огромное количество откликов от благодарных жителей за то, что с каждым годом улучшаются модификации, электробусы становятся тише, безопаснее, комфортнее в ежедневных перемещениях, - отметил генеральный директор государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Николай Асаул.