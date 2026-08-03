Смена возможностей

Инструктор продемонстрировала, как оказать первую помощь человеку, который упал с электросамоката или велосипеда. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летний лагерь «Молодежь Москвы» в кинопарке «Москино» - это настоящая лаборатория возможностей. С 6 июля по 15 августа юные москвичи пробуют себя в разных направлениях: от сценического искусства до прикладных навыков, полезных в реальной жизни. Программа построена так, чтобы каждый нашел занятие по душе и получил практическую пользу.

ОТ ВЕЛОСИПЕДА ДО БПЛА

С 27 июля по 1 августа в лагере проходила смена, объединяющая сразу несколько векторов развития. Команды КВН погружались в мир комедии: создавали скетчи, тренировали импровизацию и оттачивали мастерство публичных выступлений. Параллельно молодые люди, которые находились в поиске профессионального пути, посещали встречи с представителями крупных компаний, слушали лекции и участвовали в практических занятиях. Цель этих мероприятий - не просто рассказать о профессиях, а дать конкретные инструменты для трудоустройства и дальнейшего карьерного роста.

30 июля лагерь посетили участники патриотического клуба «Город героев Москва». Для них и для остальных участников организовали спортивные треки, выходящие за рамки привычных физических упражнений. Молодые люди и ветераны боевых действий вместе освоили пять прикладных направлений: основы управления и защиты от БПЛА, действия при чрезвычайных ситуациях, оказание первой помощи, кибербезопасность, а также правила управления средствами индивидуальной мобильности - велосипедами, электросамокатами и другими устройствами.

Инструктор трека по БПЛА Ольга Калухова подчеркивает: интерес к теме у молодежи очень высокий.

- Ребята буквально загораются, когда им дают возможность потрогать и попробовать управлять дроном. Главное - почувствовать связь между пультом и аппаратом. Часто уже за один день удается освоить базовые принципы, - отмечает она.

Самым зрелищным стал этап с имитацией чрезвычайной ситуации. Команды надевали настоящие противогазы и боевые костюмы пожарных. Зайдя в специальное помещение с эффектом задымления, ребята на ощупь искали пострадавших, прокладывали пожарные рукава и учились действовать слаженно.

- Важно, чтобы эти навыки нам никогда не пригодились, - поделились впечатлениями участницы Дарья Алферова и Ксения Галушкина. - Но мы чувствуем себя увереннее, зная, как вести себя в критической ситуации.

КОГДА ЗНАНИЯ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ

Особое место в программе занимает нейропрофориентация - современный инструмент, помогающий лучше понять свои сильные стороны, уровень стрессоустойчивости и концентрации. Для ветеранов боевых действий, проходящих адаптацию и ищущих свое место в гражданской жизни, такая диагностика становится не просто экспериментом, а рабочим инструментом. Как объясняет координатор Московской ассоциации ветеранов СВО Сергей Карелин, возвращение в мирную жизнь нередко сопровождается внутренним поиском:

- Человек задается вопросом: чем заниматься дальше? Нейропрофориентация дает ориентиры и помогает увидеть свои возможности под другим углом.

Творчество, карьера и прикладные навыки в этом лагере гармонично дополняют друг друга. Участники смены КВН завершили свою программу ярким выступлением, зарядив зрителей энергией.

- Летний лагерь задуман как пространство, где разные векторы развития - творческий, профессиональный, прикладной - не конкурируют, а усиливают друг друга. Особую ценность придает участие ветеранов СВО: их опыт и взгляд помогают молодым ребятам по-новому оценить значимость ответственности и командной работы. Мы видим, как в таких условиях рождаются не просто навыки, а осознанные жизненные траектории, - подвела итоги смены руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.