Выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России» проходит в Москве

Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С.Пушкина

В Москве открылась выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Первый масштабный проект о буддийском искусстве страны будет работать в ГМИИ имени А.С. Пушкина с 4 августа по 1 ноября 2026 года.

В экспозицию вошли около 700 предметов из собраний ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственного музея Востока, а также музеев Бурятии, Тывы и Калмыкии. Среди них — скульптуры, маски, костюмы, амулеты, музыкальные инструменты, живописные свитки и культовая утварь. Многие произведения прежде не показывали публике.

Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С.Пушкина

Проект знакомит посетителей с историей ваджраяны, ее символикой, основными художественными школами и персонажами буддийского пантеона. Искусство российских регионов представлено рядом с памятниками из Тибета, Монголии, Китая и Непала.

«Выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России» впервые представляет широкому зрителю произведения буддийского искусства ваджраяны из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Мы очень гордимся, что они экспонируются вместе с выдающимися памятниками из музеев буддийских регионов России — единое выставочное пространство позволило по-новому оценить своеобразие каждого из регионов вместе с тем их глубокие связи с искусством Непала, Тибета, Монголии и Китая», — рассказала директор музея Екатерина Проничева.

Отдельная часть выставки посвящена коллекции, спасенной в 1944 году директором музея Сергеем Меркуровым. Он обнаружил буддийские бронзовые статуи среди металлолома на заводе в Сухом Логу. Тогда удалось сохранить около 230 предметов. К открытию проекта специалисты отреставрировали свыше сотни скульптур и десятки живописных произведений.

Директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Екатерина Проничева. Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С.Пушкина

Один из главных экспонатов — «Атлас тибетской медицины», считающийся единственной в мире столь полной копией тибетского оригинала. На его свитках изображены человеческий организм, причины заболеваний, лекарственные растения, медицинские инструменты и способы лечения.

Куратор выставки, научный сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Ванеян. Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С.Пушкина

«Эта выставка — уникальное событие, собравшее в одном пространстве региональные памятники культуры, разделенные когда-то тысячами километров. Впервые за несколько десятилетий Атлас тибетской медицины покинул территорию Бурятии и выставляется в нашем музее, также впервые вышли из хранилищ десятки предметов из коллекции нашего музея», — отметила куратор выставки, научный сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина Елизавета Ванеян.

Выставка проходит в Главном здании Пушкинского музея на Волхонке, 12. Проект сопровождает образовательная программа об истории и искусстве Алмазной колесницы.