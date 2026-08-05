Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном сегодня, 5 августа, в эфире «Вестей», ответил на самые важные сегодня вопросы.

В частности, он рассказал о значительном влиянии экономики Москвы на регионы.

- Чем больше экономика города, тем больше она оказывает влияние на экономику других регионов, - подчеркнул Собянин. - Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью, строительством и развитием экономики Москвы. Каждые 2 рубля вложений, инвестиций в экономику города – рубль сразу же одномоментно вкладывается в развитие региональных предприятий, организаций и так далее. Уже около 2 миллионов мест в Москве рабочих – это профицит, который приезжает из других регионов, в основном из Московской области, близлежащих регионов.

Если взять даже окружающие области – Ивановскую, Ярославскую, Рязанскую области и так далее, – они до двух третей поставок своих товаров на экспорт за пределы региона поставляют в Москву. Поэтому, конечно, для них такой драйвер, огромный рынок. Если бы Москва не развивалась, то и другие регионы развивались бы не в такой динамике, это очевидно. Все города, все крупные города-миллионники являются центрами своих регионов, макрорегионов и являются локомотивами роста.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью ТАСС. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

«ПЛОТНО РАБОТАЕМ С МИНОБОРОНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТОЛИЦЫ»

Мэр ответил и на другие интересующие жителей вопросы. В частности, о работе с Минобороны для обеспечения безопасности столицы.

Собянин заявил, что Москва направила в зону проведения СВО больше 100 тысяч добровольцев В Москве создан крупнейший реабилитационный центр для ветеранов СВО, заявил Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей»

- Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы. Мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы. Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, что необходимо для военных.

В Москве также производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников. Формируются добровольческие подразделения для оказания сил ПВО.

Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону СВО. Кроме того, мы активно помогаем оснащению материально-техническими средствами. Москва является крупневшим центром военно-промышленного оборонного комплекса, производятся лучшие средства, технические средства, военные средства.

Сергей Собянин и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов во время интервью. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ПОМОЩЬ ДОНЕЦКУ И ЛУГАНСКУ

- Хороший стандарт жизни стараемся вместе с нашими коллегами и главами регионов – Луганска, Донецка – обеспечивать на хорошем уровне. За это время отремонтировали тысячи объектов: и жилье, и школы, и детские сады, реконструируем улицы, мосты, парки, скверы. Мы внедряем уровень, стандарт тот, к которому мы привыкли в наших городах, столице. Мы это делаем не в разовом порядке, а ежегодно, системно, планируя эту работу на следующий год, на два–три года вперед. Это важная, нужная работа.

Мы помогаем и советом, и примером, ну и иногда и финансированием в соответствии с договорами с этими субъектами. В частности, в Крым, Севастополь, очень много вкладывали и вкладываем в развитие этих регионов.

Собянин рассказал, как Москва помогла Донецку и Луганску отремонтировать тысячи объектов Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей», рассказал о помощи новым регионам России

ВСМ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОКОЛО 40 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

- Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург - это тоже не только о Москве и Санкт-Петербурге. В Московской агломерации живут около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве, и в Питерской агломерации – около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек по сути дела будут пользоваться этой инфраструктурой.

По поручению президента, этот проект не единственный. Дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, Воронежа, юга России. То есть это такой глобальный проект переустройства транспортных коммуникаций нашей страны.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

КОЛИЧЕСТВО УГОНОВ И КРАЖ В МОСКВЕ СОКРАТИЛОСЬ В ДЕСЯТКИ РАЗ

- Внедрение новых технологий помогло снизить количество преступлений в столице. Не только угоны, но и грабежи, квартирные кражи уменьшились в десятки раз. Конечно, это в основном заслуга правоохранительных органов, но, с учетом масштаба нашего города, справиться с этой задачей без новых технологий тоже было бы невозможно. Внедрение системы «умного» города, видеонаблюдения, искусственного интеллекта, аналитики, распознавания лиц и так далее, привело к тому, что многие виды преступлений, такие как угон машины, стали больше уже экзотикой.

За последний год преступления даже в цифровой сфере стали не расти, а несколько уменьшаться. Цифровые преступления занимают практически половину от всех совершенных. Но это другая история и другое направление, с которым тоже надо активно бороться.

Собянин назвал московское школьное образование одним из лучших в мире Московская система образования входит в пятерку лучших в мире, заявил Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В МОСКВУ РАСТЕТ БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ГОРОДА

- Мы не обустраивали Москву специально под туристов. Мы обустраивали ее под москвичей. Но когда в городе безопасно, комфортно, чисто, то, конечно, автоматически увеличивается и туристический поток.

Москва - это лучшие театры, лучшие музеи, выставки, историческая среда, крупнейший транспортный узел - все это вместе, конечно, создает большой туристический поток, который в последние годы увеличился более, чем в два раза.

Мы очень рады, что граждане из других регионов приезжают в большей степени в Москву, а не в другие столицы мира. Мы этим гордимся. Мы конкурируем с другими мегаполисами мира.

«МЫ ПОБЕДИМ!»

- Наша страна, у нее такая судьба, такая история, у нашей страны не было простого времени, простого периода. Мы всегда были на острие мировых проблем, экономических, социальных, политических. Мы всегда выживали, и всегда побеждали.

Наверное, мы будем переживать сложные времена сегодня, но я уверен, что большинство граждан нашей страны уверены в том, что мы победим. Вот эту уверенность, настойчивость, что мы победим, надо обязательно сохранять.

Собянин: Я уверен в том, что мы победим В истории России не было простых времен, заявил Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах