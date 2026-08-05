Так выглядит квартира после пожара. Фото: предоставлено KP.RU

Пожар на улице Менжинского в Москве вобрал в себя все ЧП-клише последних лет. Утром 5 августа в дверь двухкомнатной хрущевки постучали судебные приставы. Они вместе с новой владелицей пришли выселять прошлую хозяйку — 68-летнюю Наталью. Вместо передачи ключей пенсионерка схватила банку с горючей жидкость, разлила и подожгла ее.

Пенсионерка, обманутая по «схеме Долиной», устроила пожар в квартире в Москве

Фото: Нино Цитлидзе

Фото: Нино Цитлидзе

История тянется четвертый год. В 2022-м школьный учитель Наталья выставила на продажу квартиру за 9,5 млн рублей. Сделку провели, но съезжать женщина передумала. Вместо этого написала заявление в полицию: деньги за квартиру и все прочие сбережения она передала телефонным мошенникам. Налицо злосчастная схема имени Ларисы Долиной.

Но на этом действовать по указке аферистов из телефона Наталья не перестала. Сделала коктейль Молотова и метнула его в военкомат. Когда ее задержали, вновь сказала: злоумышленники ввели ее в заблуждение относительно реальности происходившего. Она вообще-то думала, что действует в интересах и в защиту государства. Если что, это не наши слова, а формулировки из ее выступления на суде. Наталье дали два года условно по статье о хулиганстве.

На этом кадре Наталья слева — во время суда по делу о попытке сжечь военкомат. Фото: Московские суды общей юрисдикции

Параллельно она проиграла суд новой владелице квартиры — Нино Цитлидзе. С ней судились очень долго, максимально затягивая процесс. Несколько инстанций бабушка даже выиграла. Но в «финале» судебной схватки победа все же осталась за честной покупательницей, которая четыре года платила ипотеку за жилье и не могла им пользоваться.

И вот 5 августа к квартире на втором этаже в Бабушкинском районе приехала Нино с приставом. Дверь пришлось вскрывать, поскольку никто не открывал. Старый замок слесарь высверлил быстро.

— После этого бабушка сказала, что пойдет собирать вещи, зашла в комнату и разлила горючее: загорелись вещи и она сама. Дом газифицирован и прямо под окном горящей квартиры, проходит газовая труба. Но все обошлось. Сейчас подача газа перекрыта в доме, — рассказали KP.RU соседи.

Врачи госпитализировали пенсионерку, которая подожгла себя при выселении Видео пожара из квартиры на северо-востоке Москвы, в которой устроила пожар пенсионерка, обманутая «по схеме Долиной»

По данным МЧС, площадь пожара была небольшой — 10 «квадратов». Но по факту вся квартира в копоти и залита водой. Поджигательницу забрали в ожоговый центр НИИ Склифосовского.

— Специалисты по взлому открыли дверь. Ей (Наталье — прим.ред.) разъяснили, что у нее есть время собрать вещи и выйти из квартиры. И только она свернула в комнату из коридора, как вспыхнул огонь — она, видимо, заранее облила стены, — рассказала KP.RU подробности покупательница квартиры Нино Цитлидзе.

Москвичка добавила, что будет подавать очередной иск против Натальи. И рассчитывает на возбуждение уголовного дела.

— Очевиден поджог и судебный пристав получил ожоги рук, — рассказала честная покупательница.