Депутат Госдумы от Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как новые санитарные правила улучшат жизнь во дворах

Депутат Госдумы, Председатель Союза по содействию и защите прав и законных интересов дачников и садоводов «Союз дачников Подмосковья» Никита Чаплин. Фото предоставлено пресс-службой Н.Ю. Чаплина.

Стартовало общественное обсуждение проекта новых санитарных правил, разработанных Роспотребнадзором. Речь идет о единых требованиях к содержанию дворовых территорий, водных объектов, воздуха, почвы и жилых помещений, которые должны действовать на всей территории страны. Этот документ прокомментировал депутат Госдумы, Председатель Союза по содействию и защите прав и законных интересов дачников и садоводов «Союз дачников Подмосковья» Никита Чаплин. Он отметил, что в случае принятия проекта, на федеральном уровне наконец-то появятся единые правила, которые раньше либо отсутствовали, либо могли трактоваться двояко.

- Новые СанПиН решают две ключевые задачи: обеспечение чистоты и безопасности вокруг дома, - уточнил Чаплин. - В частности, в зонах санитарной охраны водоисточников запрещается строить посторонние объекты, применять пестициды и отводить стоки без очистки. Это серьезный шаг к защите питьевой воды от загрязнений и застройки.

Кроме того, в проекте отдельно прописаны правила, которые касаются размещения контейнерных площадок, куда жители приносят свой мусор. Документ регламентирует конкретное расстояние от мусорных баков до жилых домов и детских площадок - не менее 20 метров и не более 100 (чтобы людям не нужно было далеко ходить). При этом само основание под контейнерами обязательно должно быть из твердого покрытия. Также баки должны иметь ограждение и регулярное обслуживание.

- Вывоз отходов, согласно новым подходам, должен проводиться ежедневно, а не по мере накопления, - отметил депутат.

Среди других норм, прописанных в представленных на обсуждение правилах - озеленение (деревья и кустарники высаживают не ближе 5 метров от стен домов) и чистота во дворах (под запретом мойка машин, слив топлива, размещение магазинов и кафе).

- Если управляющая компания не выполняет требования, жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или суд, - сказал Никита Чаплин. - Новые правила, если они будут приняты, сделают чистоту и порядок во дворах не предметом переговоров, а обязанностью коммунальщиков.