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Общество5 августа 2026 11:56

Депутат Госдумы от Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как новые санитарные правила улучшат жизнь во дворах

Председатель «Союз дачников Подмосковья» прокомментировал новые санитарные правила, которые Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Депутат Госдумы, Председатель Союза по содействию и защите прав и законных интересов дачников и садоводов «Союз дачников Подмосковья» Никита Чаплин. Фото предоставлено пресс-службой Н.Ю. Чаплина.

Депутат Госдумы, Председатель Союза по содействию и защите прав и законных интересов дачников и садоводов «Союз дачников Подмосковья» Никита Чаплин. Фото предоставлено пресс-службой Н.Ю. Чаплина.

Стартовало общественное обсуждение проекта новых санитарных правил, разработанных Роспотребнадзором. Речь идет о единых требованиях к содержанию дворовых территорий, водных объектов, воздуха, почвы и жилых помещений, которые должны действовать на всей территории страны. Этот документ прокомментировал депутат Госдумы, Председатель Союза по содействию и защите прав и законных интересов дачников и садоводов «Союз дачников Подмосковья» Никита Чаплин. Он отметил, что в случае принятия проекта, на федеральном уровне наконец-то появятся единые правила, которые раньше либо отсутствовали, либо могли трактоваться двояко.

- Новые СанПиН решают две ключевые задачи: обеспечение чистоты и безопасности вокруг дома, - уточнил Чаплин. - В частности, в зонах санитарной охраны водоисточников запрещается строить посторонние объекты, применять пестициды и отводить стоки без очистки. Это серьезный шаг к защите питьевой воды от загрязнений и застройки.

Кроме того, в проекте отдельно прописаны правила, которые касаются размещения контейнерных площадок, куда жители приносят свой мусор. Документ регламентирует конкретное расстояние от мусорных баков до жилых домов и детских площадок - не менее 20 метров и не более 100 (чтобы людям не нужно было далеко ходить). При этом само основание под контейнерами обязательно должно быть из твердого покрытия. Также баки должны иметь ограждение и регулярное обслуживание.

- Вывоз отходов, согласно новым подходам, должен проводиться ежедневно, а не по мере накопления, - отметил депутат.

Среди других норм, прописанных в представленных на обсуждение правилах - озеленение (деревья и кустарники высаживают не ближе 5 метров от стен домов) и чистота во дворах (под запретом мойка машин, слив топлива, размещение магазинов и кафе).

- Если управляющая компания не выполняет требования, жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или суд, - сказал Никита Чаплин. - Новые правила, если они будут приняты, сделают чистоту и порядок во дворах не предметом переговоров, а обязанностью коммунальщиков.