Рекорды, гири и подтягивания: как Москва отметит День физкультурника

Фото: «Московский спорт»

В столице продолжают работу летние спортивные площадки проекта «ГТО в Москве». Первое подобное мероприятие прошло в «Лужниках» 4 июля и тогда локация собрала более трех тысяч участников ГТО. В предстоящий День физкультурника, 8 августа, с полудня до пяти часов вечера горожан и туристов ждут на Воробьевых горах, где развернется вторая по счету летняя площадка проекта.

На площадке установят мобильное оборудование, позволяющее проверить свою физическую форму как на знак отличия, так и вне общего зачета. Посетители смогут попробовать силы в наклонах вперед, отжиманиях, подтягиваниях, рывке гири и прыжках в длину с места. В течение всего дня судьи комплекса будут консультировать гостей по технике выполнения упражнений и отвечать на общие вопросы.

Для любителей соревнований организаторы подготовили специальные активности «Рекорд ГТО» и «10-минутка ГТО». В первом случае участникам предстоит бить рекорды, пытаясь превзойти результаты соперников, а во втором — побороться за звания самого сильного, гибкого, прыгучего или выносливого. Помимо этого, для гостей проведут викторину на знание истории физкультуры и комплекса ГТО, а маленьких посетителей ждут увлекательные мастер-классы.

Фото: «Московский спорт»

На протяжении всего мероприятия для создания праздничной атмосферы будет звучать современная музыка, а между подходами к снарядам можно будет отдохнуть в лаунж-зоне и сделать фотографии на память. Одним из информационных партнеров события выступает «Комсомольская правда», и специально для гостей обустроят фотозону, где каждый сможет «попасть» на обложку издания. Стоит напомнить, что именно в «Комсомольской правде» в 1930 году впервые был опубликован легендарный девиз «Готов к труду и обороне!».

Параллельно с этим в павильоне № 27 «Физкультура и спорт» на ВДНХ стартует серия торжественных церемоний награждения. Знаки отличия получат взрослые и дети старше шести лет, которые успешно сдали нормативы в 2025 году в соответствии со своими возрастными категориями. Первая такая церемония пройдет 8 августа, а следующие запланированы на 5 сентября, 4 и 31 октября, а также на 19 декабря.

Главный судья Московского оператора регионального комплекса ГТО Алексей Лукьянов рассказал, что церемония вручения всегда становится большим и душевным праздником для всех участников. Он подчеркнул, что этого момента с нетерпением ждут не только сами спортсмены, прошедшие тяжелые тренировки, но и их близкие, которые поддерживали их. По словам судьи, на мероприятии организаторы планируют отметить труд и настойчивость каждого значкиста, создав атмосферу, где спорт и положительные эмоции будут единым целым.

Проводится мероприятие будет в павильоне № 27 «Физкультура и спорт» на ВДНХ.