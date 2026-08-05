В каскад Каменских прудов на ВДНХ выпустили более 300 карпов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В каскад Каменских прудов на ВДНХ выпустили более 300 карпов. Масштабная эколого-просветительская акция была приурочена к 11-летию Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» и прошла при участии представителей ВДНХ, «Москвариума», ФГБУ «Главрыбвод» и специалистов ВНИИПРХ. Фотокорреспондент KP.RU Иван Макеев побывал на мероприятии и делится кадрами.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Процесс зарыбления

Карпов выпустили в Каменские пруды, чтобы поддержать экологический баланс городских водоемов. Зарыбление помогает сохранять чистоту воды и создавать благоприятные условия для водных обитателей.

Перед запуском рыб эксперты проверили состояние воды и адаптировали карпов к новым условиям. Сам выпуск проходил поэтапно, чтобы рыбы могли постепенно освоиться в новой среде.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Экскурсия по «Москвариуму»

После официальной части для участников организовали экскурсию по основной экспозиции «Москвариума». Гости познакомились с водными обитателями со всего мира, узнали интересные факты об их особенностях и происхождении.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздничный кофе-брейк и онлайн-трансляция

Завершилось новоселье праздничным кофе-брейком, приуроченным ко дню рождения «Москвариума».

На mos.ru доступна первая подводная онлайн-трансляция из «Москвариума». Камера установлена в огромном пресноводном аквариуме с водопадом и мистическими деревьями в экспозиции «Затопленный лес», имитирующей экосистему Амазонки. Эфир доступен ежедневно с 10:00 до 22:00, в остальное время — запись. В аквариуме обитают гигантские арапаймы, краснохвостые сомы и рыбы паку.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП